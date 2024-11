Robbie Williams enthüllt weitere Details über seinen Film

Der britische Popstar Robbie Williams (50) überraschte seine Fans mit dem Trailer zu seinem neuen Film "Better Man": Robbie erscheint darin als animierter Affe. Der Film erzählt die wahre Geschichte seines kometenhaften Aufstiegs, dramatischen Falls und bemerkenswerten Comebacks. Unter der Regie von Michael Gracey, bekannt durch "The Greatest Showman", bietet "Better Man" einen einzigartigen Einblick in Robbies Leben – von seiner Kindheit über seine Zeit als jüngstes Mitglied der Boyband Take That bis hin zu seinen Erfolgen als Solokünstler. Am 25. Dezember 2024 feiert der Film zunächst in ausgewählten US-Kinos Premiere – ab dem 2. Januar 2025 soll er in den deutschen Kinos zu sehen sein.

Im Trailer kommentiert Robbie selbstironisch: "Ich weiß, was ihr denkt. Was hat es mit dem Affen auf sich? Ich bin Robbie Williams. Ich bin einer der größten Popstars der Welt. Aber ich habe mich immer als etwas weniger entwickelt gesehen." Die Verwendung des Affen als computergenerierter Charakter symbolisiert dabei seine persönlichen Kämpfe und Unsicherheiten. Szenen aus seiner Kindheit, in denen er als Affe Fußball spielt, wechseln sich mit Momenten seines Aufstiegs zum Superstar ab. Der Trailer vermittelt, dass Robbies Geschichte nicht auf gewöhnliche Weise erzählt werden kann – daher die besondere Darstellung.

Robbie Williams, bekannt für Hits wie "Angels" und "Millennium", ist seit über zwei Jahrzehnten eine feste Größe in der Musikszene. Neben seinen musikalischen Erfolgen kämpfte er auch mit persönlichen Herausforderungen, darunter eine langjährige Drogenabhängigkeit, die bereits während seiner Zeit in der Band begann. Seine Offenheit über diese Kämpfe macht ihn für viele Fans besonders zugänglich und bewundernswert. Abseits der Bühne ist Robbie Vater von vier Kindern und lebt mit seiner Frau Ayda Field in Los Angeles. Fans sind nun gespannt darauf, welche neuen Einblicke "Better Man" in das Leben des Sängers bietet und wie er seine Geschichte aus seiner eigenen Perspektive erzählt. Mit Michael Gracey an seiner Seite verspricht der Film laut Hollywood Life ein inspirierendes und bewegendes Erlebnis zu werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, mit seiner Frau Ayda Field

Anzeige Anzeige