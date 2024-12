War Michael Schumacher bei Hochzeit seiner Tochter dabei?

Gina-Maria Schumacher (27) hat im September dieses Jahres ihren Iain geheiratet. Papa Michael Schumacher (55), der sich seit seinem Unfall im Jahr 2013 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, soll bei der Hochzeit auf Mallorca anwesend gewesen sein, wie seither spekuliert wird. Johnny Herbert zufolge, dem Kumpel und Ex-Kollegen der Formel-1-Legende, handelt es sich bei den Informationen über Michaels Anwesenheit aber um "1A-Fake-News". "So wie ich das verstehe, waren das alles Lügen", erklärt er gegenüber Flashcore.

Zudem meint Johnny zu wissen, dass es bei der Heirat extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen gegeben habe und angeblich sogar ein Handyverbot für Gäste. Bilder und Videos gebe es in dem Fall nur wenige. Selbst eingeladen war der 60-Jährige zu der Trauung von Gina und Iain wohl allerdings nicht. Laut oe24 soll er seit Michaels Unfall keinen Kontakt mehr zu ihm haben – scheint also, als könne Johnny auch nur spekulieren. Inwiefern die Angaben über die Anwesenheit des ehemaligen Rennfahrers der Wahrheit entsprechen, ist demnach unbekannt.

Gina und Iain haben sich Bild-Berichten zufolge am 28. September auf dem Ferienanwesen auf Mallorca das Jawort gegeben. Die Trauung fand in einem weißen Pavillon im Garten statt und anschließend wurde im Haupthaus gefeiert und auf das frisch vermählte Ehepaar angestoßen. Für ihre Fans teilte die 27-Jährige anschließend ein Foto auf Instagram, auf dem das Paar als Braut und Bräutigam verliebt und glücklich in die Kamera lächelt.

Getty Images Johnny Herbert, ehemaliger Rennfahrer

Instagram / gina_schumacher Iain Bethke und Gina-Maria Schumacher, September 2023

