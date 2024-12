Was ist da denn los? Bill Kaulitz ist seinem Marc entfolgt

Erst vor wenigen Wochen bestätigte Bill Kaulitz (35) endlich seine Beziehung zu Marc Eggers (38). Schweben nun schon Gewitterwolken über der jungen Liebe? Wenn man genau hinschaut, findet man auf Social Media ein Anzeichen für eine Liebeskrise. Denn der Tokio Hotel-Star ist seinem Liebsten auf Instagram entfolgt – für Bill, der auch als Influencer sein Geld verdient, ist das jedenfalls ein großer Schritt. Andersherum folgt der Schlagersänger dem 35-Jährigen noch. Für Fans des Paares gibt es also noch Hoffnung.

Noch vor wenigen Tagen schwärmte Bill im Interview mit RTL von seiner neuen Beziehung. Da Bill die meiste Zeit in Los Angeles und Marc in Köln lebt, führen die beiden eine Fernbeziehung. Da ist natürlich eine gute Organisation erforderlich, wie der Teeniestar gegenüber dem Sender verriet. Der Leadsänger erklärte, dass sie jetzt einen gemeinsamen Kalender haben, in den sie beide ihre Termine eintragen. Dieses System habe Bill sich von seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) und dessen Ehefrau Heidi Klum (51) abgeguckt. "Ich glaube, wenn alle so viel arbeiten, muss man sich gut abstimmen", stellte er fest.

Bill und Marc wurden das erste Mal im September des vergangenen Jahres miteinander in Verbindung gebracht. Auf dem Oktoberfest feierte das Sänger-Duo gemeinsam und wurde sogar beim Küssen erwischt. In den darauffolgenden Monaten wurden beide immer wieder zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Im September dieses Jahres bestätigte der Tokio-Hotel-Star dann offiziell, dass er wieder in festen Händen ist. Doch es dauerte noch zwei weitere Monate, bis er verriet, dass es sich bei seinem Liebsten um Marc handelt.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Instagram / saraalviti Marc Eggers, Sara Alviti und Bill Kaulitz, 2023

