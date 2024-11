Ausgeplaudert: Bill Kaulitz bestätigt Beziehung zu Marc

Bestätigt Bill Kaulitz (35) jetzt wirklich seine Beziehung zu Marc Eggers (38)? Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" quatscht der Tokio Hotel-Sänger mit seinem Bruder Tom Kaulitz (35) über das Disneyland und philosophiert mit ihm über Kostümierungen. Wenig später rutscht ihm der Name des Mallorca-Stars heraus und heizt damit die ersten Spekulationen an: "Marc meinte: 'Nein, auf keinen Fall, das war auf keinen Fall, die ziehen sich nicht um.'" Mit der darauffolgenden Aussage macht Bill seine Beziehung mit Marc aber dann ganz offiziell. Eigentlich hatte Bill nämlich für Heidi Klums (51) Halloweenparty ein Partnerkostüm mit seinem Liebsten geplant – tauchte dann allerdings ohne Begleitung auf. "Das ist natürlich so, dass Marc gedreht hat und er selber nicht wegkonnte, weil er den Atlantik mit Knossi (38) überquert", erklärt er weiter und bestätigt damit, worüber viele bereits spekulierten: Er und Marc führen eine Beziehung!

Bereits im September bestätigte Bill, dass er wieder in festen Händen ist. Im selben Podcast rutschte ihm heraus: "Bei mir finde ich es schon schwer, weil ich ja mit einem Mann zusammen bin. Und wenn der jetzt sagt, das ist mein Freund, könnten die Leute auch denken, es ist mein Kumpel." Vorgeschichte des Ganzen war, dass Bill mit seinem Zwillingsbruder darüber sprach, wie man seinen Partner vor anderen am besten nennen sollte. Dass es damals wahrscheinlich auch schon um Marc ging, behielt der Musiker allerdings für sich.

Das erste Mal, dass über eine mögliche Liebelei zwischen Bill und Marc spekuliert wurde, war im September vergangenen Jahres. Auf dem Oktoberfest feierten und unterhielten sich die beiden Männer angeregt, bis sogar leidenschaftliche Küsse ausgetauscht wurden. In den folgenden Monaten wurden die Musiker immer wieder gemeinsam gesichtet – ob bei Konzerten, Partys oder im Fitnessstudio.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Leadsänger von Tokio Hotel

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024

