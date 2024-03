Jimmy Fallon erinnert sich an SNL-Abschied von Will Ferrell

"Saturday Night Live" ist eigentlich dafür bekannt, die Menschen mit lustigen Sketchen zum Lachen zu bringen. In einer neuen Folge "The Tonight Show" erinnert sich Host Jimmy Fallon (49) mit seinem Gast Maya Rudolph (51) jedoch an einen Moment der Sendung, der bei ihnen genau das Gegenteil bewirkte – den Abschied von Will Ferrell (56) 2002. Die beiden erzählen, dass für die letzte Probe ihres ehemaligen Kollegen eine Parodie des Phoebe-Snow-Songs "Poetry Man" geschrieben wurde, bei der sie einige Textzeilen mit "Du bist der Comedy-Man, du machst alles gut" ersetzten. Daraufhin haben alle angefangen zu weinen. "Wir sind alle durchgedreht. Es gab etwa fünf Sketche, in denen es nur hieß 'Wir lieben dich, Will'", erinnert sich Jimmy.

Tatsächlich ausgestrahlt wurde dieser Part während der Liveshow aber nicht – so sei es üblich. "Bei der letzten Probe schreibt man etwas, von dem man weiß, dass es nicht in die Sendung kommt, aber man tut es um die Person, die man liebt, zu verabschieden", erklärt Maya dem Publikum. Der Serienaustritt eines Kollegen sei aber oftmals schwer, gesteht Jimmy daraufhin: "Natürlich wünschst du ihnen alles Gute. Aber du vermisst die gemeinsamen Zeiten."

Wo sich die beiden Schauspieler aber sicher sind: Sie sind dankbar dafür, die Zeit bei "Saturday Night Live" gemeinsam erlebt zu haben – und dass alles aufgezeichnet wurde! "Jetzt können wir zurückblicken und es uns anschauen. Das waren wirklich goldene Zeiten", erzählt Maya. Insgesamt sechs Jahre verbrachte Jimmy bei der Comedyshow, davon vier zusammen mit der "Bridesmaids"-Darstellerin. Seit 2014 hat der US-Moderator seine eigene Talkshow – und bringt auch dort seine Zuschauer zum Lachen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maya Rudolph und Jimmy Fallon, 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Fallon, Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wusstet ihr, dass Jimmy, Maya und Will alle gleichzeitig bei "Saturday Night Live" gearbeitet haben? Ja, natürlich wusste ich das! Nein, ich kenne mich aber mit dem Cast auch nicht so aus. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de