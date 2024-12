Am Geburtstag: Britney Spears' Scheidung von Sam ist durch

Britney Spears (43) ist ganz offiziell wieder Single. Bereits im August 2023 reichte Sam Asghari (30) die Scheidung von der "Oops!… I Did It Again"-Interpretin ein. Nun berichtet TMZ, dass die langen Verhandlungen ein Ende haben. In neuen Gerichtsdokumenten heißt es demnach, dass sich beide Parteien vor Gericht geeinigt haben und die Scheidung vollendet ist. Durch einen besonders eisernen Ehevertrag soll der Fitnesstrainer keinen Unterhalt von der Sängerin erhalten. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.

Weder Britney noch Sam scheinen der Ehe hinterherzutrauern. Das Model begab sich vor Kurzem in eine Beziehung mit Brooke Irvine, während die Blondine in eine turbulente Romanze mit Paul Soliz verwickelt war. Zuletzt erklärte Paul in einem Interview mit People: "Man muss einfach positiv bleiben. Man muss geerdet bleiben und verstehen, was die Wahrheit ist, und wirklich damit leben, anstatt sich um die Meinungen anderer Leute zu kümmern."

Britney hat sich zu dem offiziellen Ende ihres Scheidungsprozesses bisher nicht geäußert. Bislang ist außerdem noch nicht bekannt, wie der Popstar seinen Geburtstag feiert. Allerdings ist eine Familienzusammenkunft mit ihren Söhnen nicht ausgeschlossen. Ein Insider plauderte im November gegenüber Page Six aus, dass sie sich nach vielen Jahren mit ihrem Sohn Jayden vertragen haben soll. "Britney ist überglücklich, dass sie ihr Baby wieder hat. Alles bewegt sich in die richtige Richtung", erklärte die Quelle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Asghari, 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James, im März 2021

Anzeige Anzeige