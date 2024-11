Heimliche Versöhnung: Britney Spears trifft Sohn Jayden

Britney Spears (42) hat sich mit ihrem Sohn Jayden James Federline (18) versöhnt und verbringt nun wieder viel Zeit mit ihm in Kalifornien. Nach Jahren der Distanz zwischen Mutter und Sohn sollen die beiden laut eines Insiders von Page Six jetzt einen Neuanfang wagen: "Sie verbringen viel Zeit miteinander." Der Popmusikerin habe die Funkstille zwischen ihr und ihren Söhnen sehr zugesetzt, weshalb sie froh sei, sich mit Jayden vertragen zu haben: "Britney ist überglücklich, dass sie ihr Baby wieder hat. Alles bewegt sich in die richtige Richtung."

Bis vor wenigen Monaten lebte der 18-Jährige mit seinem Bruder Preston (19) bei seinem Vater Kevin Federline (46) auf Hawaii. Nach seinem Schulabschluss zog Jayden allerdings wieder zurück nach Kalifornien und hat dort wohl wieder den Kontakt zu seiner Mutter gesucht. Sein Vater weiß über die Versöhnung von Mama und Sohn aber angeblich nichts. "Wenn es eine Annäherung gegeben hat, ist das eine Neuigkeit für Kevin", erklärte der Anwalt des Ex-Tänzers gegenüber TMZ.

In der Vergangenheit war Britney Spears' Beziehung zu ihren Söhnen oft ein Thema in den Medien. Kevin hatte im Mai 2023 die Erlaubnis von Britney erhalten, die beiden Jungs mit nach Hawaii zu nehmen. Die Sängerin soll die zwei aber schon vor dem Umzug seit rund zwei Jahren nicht mehr gesehen haben. Angeblich wollten die beiden Teenager keinen Kontakt. "Jahrelanges Fehlverhalten und besorgniserregendes Auftreten lassen sich nicht einfach ausradieren. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Dinge besser geworden sind", gab ein Informant gegenüber TMZ als Gründe an.

Instagram/britneyspears Britney Spears' Sohn Jayden James Federline

Instagram / britneyspears Britney Spears und ihre Söhne Jayden und Sean im November 2018

