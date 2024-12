Ausgeplaudert: Melania Trump verrät Forderungen ihres Mannes

Gerade wurde ein Interview von Melania (54) und Donald Trump (78) bei "Larry King Live" aus dem Jahr 2005 wiederentdeckt. In diesem sprach die baldige First Lady mit dem verstorbenen Larry King (✝87) offen über die Erwartungen, die ihr Ehemann Donald an sie als seine Ehefrau stellt. Auf die Frage, ob dieser in ihrer Ehe "Forderungen" stelle oder ein "kontrollierender" Mann sei, erklärte Melania, dass ihr Gatte "sehr fair" sei, aber durchaus gewisse Regeln für sie habe. "Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Donald hat seine Ansprüche, aber das wusste ich, bevor ich 'Ja' sagte", betonte sie damals.

Melania fügte hinzu, dass Donald Loyalität und Respekt schätze und hohe Erwartungen habe. "Es gab Dinge, die er von mir erwartete, und ich respektierte das. Donald wollte eine Ehefrau, die an seiner Seite steht, aber ihren Platz kennt", sagte die ehemalige First Lady im Interview. Sie betonte auch, dass man stark und selbstbewusst sein müsse, um mit dem New Yorker Milliardär verheiratet zu sein. Die Wiederentdeckung dieses Interviews löste in den sozialen Medien eine Welle von Reaktionen aus. Ein Nutzer schrieb unter das Video auf dem YouTube-Kanal von CNN: "Ich habe so viele Videos gesehen, in denen Melania absolut angewidert von Donald aussieht, die Augen verdreht, wenn er spricht, oder sich weigert, seine Hand zu halten. Es scheint, als wäre sie in einer lieblosen Ehe gefangen." Andere User äußerten ihre Überraschung über ihre Offenheit und diskutierten über die Beziehung des Paares.

Abseits dieser Enthüllungen ist Melania für ihre strikten Ernährungsgewohnheiten bekannt. In einem Interview mit Inside Edition im Jahr 2019 gab sie Einblick in ihren täglichen Speiseplan: Jeden Morgen startet sie mit einem Smoothie aus Spinat, Karotten, Blaubeeren, Apfelsaft und fettfreiem Joghurt. Außerdem isst sie täglich sieben Stück frisches Obst und bevorzugt Äpfel und Pfirsiche. Doch auch sie gönnt sich hin und wieder eine kleine Sünde und genießt dunkle Schokolade oder ein Eis. Trotz ihres zurückhaltenden Auftretens in der Öffentlichkeit legt Melania großen Wert auf ihre Familie. Kürzlich wurde sie gemeinsam mit Donald und ihrem Sohn Barron (18) bei einem Dinner in Mar-a-Lago gesehen. Ein Gast filmte die Familie zusammen mit Melanias Vater Viktor Knavs beim Essen auf der Terrasse, die von anderen Gästen gut besucht war.

Getty Images Donald Trump und Barron Trump, November 2024

Getty Images Donald Trumps Frau Melania und ihr gemeinsamer Sohn Barron

