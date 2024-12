Durchsichtiges Oberteil: So sexy zeigt sich J.Lo beim Dinner

Jennifer Lopez (55) sorgte für Aufsehen, als sie am vergangenen Samstag in einem gewagten und sexy durchsichtigen Oberteil zu einem späten Abendessen erschien. Auf den Fotos, die TMZ vorliegen, ist die Sängerin in dem noblen italienischen Restaurant Cipriani in Beverly Hills zu sehen. Ihr glamouröser Look zog dabei alle Blicke auf sich und begeisterte Fans sowie anwesende Fotografen. Der späte Ausflug am Feiertagswochenende bewies einmal mehr, dass Jennifer auch nach Jahrzehnten im Showgeschäft nichts von ihrer Ausstrahlung verloren hat.

Ihr transparentes Oberteil gewährte einen verführerischen Blick auf ihr Dekolleté und wurde von ihr mit einem taillierten braunen Rock stilvoll ergänzt. Um das elegante Outfit abzurunden, entschied sich die Schauspielerin, die sich am Black Friday ein neues modisches Accessoire für ihre Garderobe gegönnt hatte, für passende braune Stiefel und eine Handtasche im selben Farbton.

J.Lo ist nicht nur für ihre Musik und ihre Filme weltberühmt, sondern auch für ihren ausgeprägten Geschmack in Sachen Mode. Seit Jahren gilt sie als eine der bestgekleideten Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche. Ihre Outfits entstehen oft in Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Stylisten. Diese Partnerschaft hat dazu beigetragen, dass sie immer wieder mit neuen, mutigen Looks überrascht. Neben ihrer Karriere und ihrem modischen Einfluss ist Jennifer auch für ihre Bodenständigkeit und ihr Engagement in sozialen Belangen bekannt, was sie zu einer echten Ikone macht.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Instagram / jlo Jennifer Lopez in London, November 2024

