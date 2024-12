Schnäppchen? Das gönnte sich Jennifer Lopez am Black Friday

Der Black Friday gilt als Shopping-Tag schlechthin – das ließ sich Jennifer Lopez (55) nicht zweimal sagen. Die "Ain't Your Mama"-Sängerin war am Freitag allerdings nicht unbedingt auf Schnäppchenjagd und kaufte bei einem Ausflug zum Rodeo Drive in Los Angeles eine superteure Tasche von Hermès. Laut TMZ soll die New Yorkerin rund 75.000 Euro für die Kelly-Birkin-Bag in dunkelblauem Krokodilleder geblecht haben.

Für ihren Shopping-Tag fuhr die 55-Jährige in einem Rolls-Royce vor dem Geschäft vor, wie Fotos, die dem Magazin vorliegen, zeigen. In einem schlichten Outfit aus blauen Jeans und einem weißen Hemd sprang sie aus dem Wagen. Dazu kombinierte die "Das Schwiegermonster"-Darstellerin einen grauen Mantel sowie eine braune Sonnenbrille und eine Tasche derselben Farbe. Nach ihrem Einkauf verließ sie strahlend mit ihrem neuen Kauf in der Hand die Hermès-Filiale.

Ob sie sich mit der teuren Tasche über die Trennung von Ben Affleck (52) hinwegtröstete? Jennifer und der Schauspieler waren von 2002 bis 2004 zusammen und standen nach einer Verlobung auch kurz vor dem Traualtar. Nachdem sie ihre Beziehung beendet hatten, heiratete Ben Jennifer Garner im Jahr 2005 und führte mit ihr bis 2018 eine Ehe, während J. Lo mit mehreren Männern ihr Glück versuchte. Im Juli 2021 feierten die Songwriterin und der Produzent ein Liebes-Comeback und ließen diesmal ein Jahr später die Hochzeitsglocken läuten. Doch auch beim zweiten Anlauf sollte es einfach nicht klappen und das Paar trennte sich im April dieses Jahres.

ActionPress / Backgrid Jennifer Lopez mit ihrem Kind Emme Maribel Muñiz

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

