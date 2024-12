Glamour pur: Priyanka und Nick Jonas strahlen bei Date-Night

Priyanka Chopra (42) und Nick Jonas (32) genossen am vergangenen Wochenende einen gemeinsamen Abend in New York City. Die Schauspielerin zeigte sich in einem eleganten schwarzen Minikleid mit asymmetrischem Ausschnitt und kombinierte es mit einer übergroßen schwarzen Lederjacke. Ihr Ehemann Nick, Sänger und Mitglied der Jonas Brothers, erschien ebenfalls in einem stilvollen, komplett schwarzen Outfit und ergänzte damit perfekt den Look seiner Frau. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen sie Händchen haltend im Stadtteil Midtown, wo sie ohne ihre zweijährige Tochter Malti unterwegs waren und sichtlich die Zweisamkeit genossen.

Während ihres Ausflugs strahlte Priyanka nicht nur durch ihr modisches Auftreten, sondern auch durch ihr glückliches Lächeln an der Seite ihres Mannes. Nick, dessen Haar kurz geschnitten und der Bart gepflegt war, zeigte sich ebenfalls gut gelaunt. Die kleine Malti, die im Januar 2022 durch eine Leihmutterschaft zur Welt kam, blieb an diesem Abend zu Hause. Anlässlich des Thanksgiving-Festes teilte Priyanka zuvor ein herzerwärmendes Familienfoto auf Instagram. In der Bildunterschrift drückte sie ihre tiefe Dankbarkeit für ihr Familienleben aus.

Priyanka, die ihre Hollywood-Karriere 2017 mit dem Film "Baywatch" neben Stars wie Zac Efron (37) und Dwayne Johnson (52) begann, hat sich seither einen Namen in der Filmindustrie gemacht. Sie ist nicht nur für ihre schauspielerischen Leistungen bekannt, sondern auch für ihr Engagement als Mutter. Nick wiederum bereitet sich auf seine Rückkehr an den Broadway vor: Nach zwölf Jahren wird er in dem Musical "The Last Five Years" die Hauptrolle des angehenden Schriftstellers Jamie Wellerstein übernehmen. Die Premiere ist für 2025 geplant und markiert ein weiteres spannendes Kapitel in seiner Karriere. Das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, zeigt immer wieder, wie wichtig ihnen Familie und gemeinsame Zeit sind - trotz ihrer vollen Terminkalender.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrem Mann Nick Jonas und ihrer Tochter Malti

Instagram / priyankachopra Nick Jonas mit seiner Frau Priyanka Chopra und ihrer Tochter Malti

