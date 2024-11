Privat wie selten: Priyanka Chopra teilt Familienmomente

Priyanka Chopra (42) hat auf Instagram mit einem seltenen Einblick in ihr Privatleben überrascht. Die Schauspielerin posiert in einem erdfarbenen BH, der ihren durchtrainierten Körper sowie ein funkelndes Bauchnabelpiercing zeigt. Auf den Bildern sieht man auch ihre zweijährige Tochter Malti und ihren Ehemann Nick Jonas (32) während eines Aufenthalts in London. "October roll" schrieb die ehemalige Miss World zu den Aufnahmen. Die intimen Fotos zeigen eine private Seite der ansonsten zurückhaltenden Schauspielerin, die sich trotzdem gerne von ihrer stylischen Seite zeigt, und ermöglichen Fans einen liebevollen Blick in ihr Familienleben.

In einem Interview mit dem Magazin People sprach Priyanka kürzlich über das Muttersein, das sie als "äußerst angsteinflößend, aber auch das Beste, was [sie] jemals gemacht hat" beschreibt. Sie gesteht, dass sie jeden Abend beim Zubettgehen ihrer Tochter befürchte, Fehler zu machen, aber ein Blick auf Maltis Lächeln würde ihr die Gewissheit geben, dass sie gut zurechtkäme. Seit ihrer Mutterschaft sei sie emotional empfindlicher geworden und das mache sie unter Umständen auch verletzlicher. Ihr Ehemann Nick habe ähnliche Erfahrungen gemacht: Er meinte, dass die Vaterschaft sein Leben und seine Perspektive vollkommen verändert hätte.

Priyanka und Nick leben überwiegend in den USA, obwohl Priyanka ursprünglich aus Indien stammt. Die beiden sind seit 2018 verheiratet und genießen jeden Moment mit ihrer kleinen Familie. Nick freut sich bereits darauf, mit seiner Tochter eines Tages seine eigenen Filme ansehen zu können. Seine Tochter bezeichnet er liebevoll als "das Licht der Welt" und sieht es als Ziel, Projekte zu schaffen, die er eines Tages mit ihr teilen kann. Diese persönliche Verbindung zu seinen Arbeiten spiegelt den tiefen Einfluss wider, den die Vaterschaft auf sein Leben hat.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra 2024 in einem Instagram-Post

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra, Nick Jonas und Tochter Malti 2024 in London

