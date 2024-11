Promi-Büßen-Star Bea schockt mit rassistischem Spruch

Schauspielerin Bea Fiedler (67) musste das Reality-Format Das große Promi-Büßen schon in der zweiten Folge verlassen, nachdem sie mit einer rassistischen Äußerung für Entsetzen unter ihren Mitstreitern gesorgt hat. Der Vorfall ereignete sich, als Bobby Chamberz die Camp-Toilette aufsuchen wollte, was Bea mit einem höchst problematischen Spruch kommentierte. Die anderen Teilnehmer der Show reagierten entsetzt über ihre Wortwahl und machten dem ehemaligen Playmate unmittelbar klar, dass sie solche Äußerungen nicht tolerieren.

Trotz der Kritik ihrer Mitcamper fiel es Bea sichtlich schwer, sich den Fehler einzugestehen. Als Konsequenz eskalierte die Diskussion schließlich, da die 67-Jährige darauf beharrte, es handle sich bei ihrer fragwürdigen Ausdrucksweise bloß um "gewöhnliche Umgangssprache" aus ihrer Heimatstadt Duisburg. Nur kurze Zeit später wurde sie zum Camp-Tor gerufen, wo Moderatorin Olivia Jones (54) sie darüber informierte, dass die Show keinen Platz für rassistische Äußerungen biete – und sie das Camp daher verlassen müsse. Bea zeigte sich von der Entscheidung überrascht und gab an, dass sie mit ihren Worten niemanden verletzen wollte. Obwohl sie darauf beharrte, alles nur "als Witz" gemeint zu haben, ließ sich das Produktionsteam nicht beirren und zog eine klare Grenze.

Bea, die als Schauspielerin aus Filmklassikern wie "Eis am Stiel" bekannt ist, sorgte in ihrer Karriere bereits mehrfach für Schlagzeilen – sowohl durch ihre filmischen Auftritte als auch durch persönliche Eskapaden. In den letzten Jahren hat sie mit einigen teils skurrilen Auftritten in Reality-Shows, darunter das Dschungelcamp 2022, von sich reden gemacht. Fans bewunderten das ehemalige Model bisher für seine unkonventionelle und direkte Art – doch der aktuelle Vorfall deutet nun darauf hin, dass es die Folgen seiner unbedacht wirkenden Äußerungen oft nur schwer abschätzen kann.

ActionPress/Thomas Burg Bea Fiedler, Kandidatin bei der Dschungelshow 2021

ROLF + ERDMUTE / ActionPress Bea Fiedler, 1983 auf Ibiza

