Helene Fischers überraschender Auftritt in Florians Show

Da haben die Zuschauer aber große Augen gemacht! Am Samstagabend führt Florian Silbereisen (43) wieder einmal durch "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" in der ARD. Und in diesem Jahr hat er eine besondere Überraschung für seine Fans parat: Helene Fischer (40) performte ein paar Weihnachtssongs aus ihrem neuen Kinderalbum. Nach der Performance nahm Flori seine Helene herzlich in Empfang. Doch allzu lange konnte die Mutter einer Tochter nicht bleiben, da sie selbst aktuell eine große Weihnachtsshow auf die Beine stellt. Mit einem liebevollen Bussi auf die Wange verabschiedeten sich die zwei voneinander.

Für viele Schlagerfreunde war dieser Auftritt wohl ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Und mit ihrem neuen Album macht Helene nicht nur ihren Fans eine Freude, sondern auch sich selbst, wie sie laut Bild verriet: "Das Projekt kommt für meine Fans wahrscheinlich ein bisschen überraschend, aber tatsächlich ist es schon lange ein Herzenswunsch von mir, Musik für Kinder zu machen. Es ist somit der logische nächste Schritt in meiner Karriere."

Helene und Florian trennten sich 2018 nach einer zehnjährigen Liebe. Mittlerweile ist die Sängerin wieder in festen Händen und seit einigen Jahren mit Thomas Seitel liiert. Zusammen hat das Paar eine kleine Tochter namens Nala. Auch der Schlagersänger ist seit einiger Zeit wieder vergeben – und zwar an Sara Hentschel. "Bei Flo und Sara wurde in kleinen Schritten aus einer Bekanntschaft Freundschaft und dann Liebe", verriet damals ein Freund des Paares gegenüber Bild.

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Getty Images Florian Silbereisen im Oktober 2022

