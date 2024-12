Patricia Blanco und ihr Freund Ben plaudern über ihre Liebe

Patricia Blanco (53) ist neu verliebt. Diese Information teilte die einstige Reality Queens-Teilnehmerin erst Anfang November mit ihren Fans. Nun plaudern die TV-Bekanntheit und ihr Freund Ben in einem Interview mit RTL erstmals über ihre Beziehung. "Ich glaube, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gefühlt", schwärmt die Tochter von Roberto Blanco (87). Auch der zweifache Vater genießt die Romanze sehr: "Ob es wirklich die große Liebe ist, zeigt die Zeit, aber bis jetzt ist es perfekt." Die zwei Turteltauben lernten sich erst vor fünfeinhalb Wochen in einem Restaurant kennen. Doch mittlerweile hat Patricia sogar schon die Familie des Unternehmers getroffen.

Der 44-Jährige hatte mit der Promi-Welt bisher wenig Berührungspunkte und möchte das auch in Zukunft so beibehalten. Allerdings feierte er am vergangenen Wochenende gemeinsam mit Patricia sein Red-Carpet-Debüt. Beim Movie Meets Media Event in Hamburg turtelten die beiden vor den Fotografen miteinander. Der Geschäftsmann trug dabei einen schicken schwarzen Anzug, während sich seine Liebste in einem engen Kleid mit Leopardenmuster präsentierte.

Vor Ben war Patricia in einer langen Beziehung mit Andreas Ellermann. Seit der Trennung im vergangenen Jahr sind die Ex-Partner nicht gut aufeinander zu sprechen. Zuletzt warf der Millionär der Dschungelcamp-Berühmtheit vor, ihn in der Öffentlichkeit schlecht darzustellen. Auf Instagram machte Patricia daraufhin deutlich: "Lieber Andreas Ellermann, du wirst dich vor Gott verantworten müssen, dafür, was du mir angetan hast, und wie schlecht du mich in den Medien gemacht hast."

Anzeige Anzeige

ActionPress / Christopher Tamcke / Future Image Patricia Blanco und ihr Freund Ben in Hamburg, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann im Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige