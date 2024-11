Nach Andreas-Trennung: Patricia Blanco ist wieder vergeben

Seit der Trennung von Andreas Ellermann ging Patricia Blanco (53) als Single durchs Leben. Das hat sich nun offenbar geändert. Gegenüber Bild bestätigt die Tochter von Roberto Blanco (87), wieder in festen Händen zu sein. "Wir wollten noch etwas warten, bis wir uns öffentlich zusammen zeigen, weil wir uns gerade erst richtig kennenlernen", verrät die einstige Promi Big Brother-Kandidatin gegenüber dem Blatt.

Laut dem Newsportal habe die 53-Jährige den neuen Mann an ihrer Seite dennoch in den vergangenen Tagen auf ihren Social-Media-Accounts gezeigt. Die beiden planen eine sonnige Auszeit auf der Insel Sansibar – wenn auch mit einigen Hürden. "Wir haben unseren Flieger ganz knapp verpasst. Wir sind noch über den halben Flughafen gehetzt – aber das Gate war leider schon zu", verrät Patricia im Interview mit der Boulevardzeitung.

Hinter Patricia liegt ein turbulentes Jahr: Im Mai 2023 platzte ihre Verlobung mit Andreas. Die beiden waren für vier Jahre ein Paar. Grund für das Liebes-Aus sei die fehlende Harmonie und die vielen Auseinandersetzungen gewesen. Im Gespräch mit Promiflash verriet Patricia erst vor wenigen Wochen, wie schlecht es ihr nach der Trennung ging: "Ich bin sogar in eine kleine Depression verfallen. Es gab in dieser Zeit einen ganz schlimmen Tag, an dem ich so gar nicht mehr da sein wollte. Das hatte ich davor noch nie in meinem ganzen Leben."

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, TV-Bekanntheit

Instagram / patriciablancoofficial Andreas Ellermann und Patricia Blanco

