Alle Infos zur Trennung von Patricia Blanco und Andreas!

Patricia Blanco (52) und Andreas Ellermann gehen von nun an getrennte Wege. Der Immobilien-Unternehmer hat der Beziehung mit der Sängerin nach rund vier Jahren ein Ende gesetzt. "Wir sind im Guten und friedlich auseinandergegangen", verrät er Bild. Patricia lebe übergangsweise noch in seinem Haus, während er in ein Hotel gegangen sei. Trotz allem wolle er sie weiter unterstützen. Erst vor wenigen Wochen hatten die beiden mit einer Paartherapie begonnen.

