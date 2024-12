Romantisch: "First Dates"-Paar Sara und Felix ist verlobt

In der Kuppelshow First Dates - Ein Tisch für zwei spielt Koch und Gastgeber Roland Trettl (53) Amor. Aus der Sendung gingen schon einige glückliche Pärchen hervor. Vor wenigen Tagen wurde über den offiziellen Instagram-Account der VOX-Sendung bekanntgegeben, dass sich ein Paar sogar verlobt hat. Felix und Sara hatten in der Folge vom 8. Dezember vergangenen Jahres ihr Date, und es hat ordentlich zwischen den beiden gefunkt! Im Oktober dieses Jahres war das Paar an der amerikanischen Ostküste unterwegs. Dort stellte Felix seiner Sara am Fuße der Niagarafälle bei einem doppelten Regenbogen die entscheidende Frage, die sie natürlich mit "Ja" beantwortete.

Normalerweise handelt es sich bei "First Dates" um Blind Dates. Sara kannte Felix aber schon von der Arbeit und hatte dort ein Auge auf ihn geworfen. Als sie von seiner Teilnahme an der Datingshow mitbekommen hatte, ergriff sie ihre Chance und meldete sich ebenfalls an. Zum Glück konnte sie tatsächlich das Date mit ihrem Auserwählten verbringen. Aus ihrem süßen Flirt entwickelte sich die große Liebe.

Von der Verlobung ist vor allem Roland gerührt, der die beiden in der Sendung zusammengeführt hat. "Alles, alles Gute für eure gemeinsame Zukunft und danke, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, dass wir euch hier zusammenbringen im 'First Dates'-Restaurant", sagte er vor kurzem auf Instagram. Der erste "First Dates"-Heiratsantrag lief sogar vor laufender Kamera. Damals ging Ex-Kandidat Marco auf die Knie und hielt um die Hand von Tina an.

Instagram / saraundfelix Sara und Felix von "First Dates", Niagarafälle kanadische Seite, Oktober 2024

RTL Roland Trettl, "First Dates Hotel"-Bekanntheit

