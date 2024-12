Schwere Kindheit: "Bauer sucht Frau"-Markus wurde adoptiert

Bei Bauer sucht Frau lernt Milchbauer Heino eine ganz andere Seite an seinem Hofherren Markus kennen. In einem emotionalen Gespräch erzählt der Tierbestatter, seine leiblichen Eltern hätten ihn als Kind zur Adoption freigegeben. "Ich bin bei Pflegeeltern groß geworden, von meinem fünften bis zum 17. Lebensjahr", erklärt er. Geschwister habe er ebenfalls keine – stets an Markus' Seite sind jedoch seine Hündin Skye und sein enger Freundeskreis. Die Erfahrungen seiner Kindheit prägen den 40-Jährigen bis heute. "Ich war viel auf mich allein gestellt und bin dadurch vielleicht ein ruhigerer Mensch geworden", überlegt er.

Der Nordrhein-Westfale sehne sich jedenfalls sehr nach Liebe – ein Grund, warum er sich schließlich bei "Bauer sucht Frau" beworben habe, um Heino kennenlernen zu dürfen. Der 50-Jährige begegnet dem traurigen Geständnis seines Hofgastes mit sehr viel Fingerspitzengefühl. "Als ich das gehört habe... Das ist ja echt hart. Das hat mich sehr berührt", meint Heino und lobt: "Ich finde es total toll, dass er damit so offen umgeht und das so kommuniziert." Markus bemerkt wiederum, dass es ihm normalerweise nicht so leichtfalle, über solch intime Themen zu reden. Er stellt zufrieden fest: "Aber mit Heino kann ich wirklich ehrlich über alles sprechen."

Nicht nur Markus sehnt sich nach der Liebe – auch Heinos Wunsch ist es, endlich den richtigen Partner zu finden. Haben sich die beiden nun gesucht und gefunden? In den vergangenen Folgen funkte es schon gewaltig. Auf der Suche nach einem ausgebüxten Emu gab der Landwirt seinem Hofherren sogar einen Kuss. "Das war schon etwas, was ich lange vermisst habe", gab Heino schmunzelnd zu.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Heino und Markus

Anzeige Anzeige

RTL Heino, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige