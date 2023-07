Bei "Ex on the Beach"-Laura und Tobi eskaliert Wiedersehen

Sie sind nicht mehr gut aufeinander zu sprechen! In dem Format Ex on the Beach treffen Verflossene aufeinander, um Dinge zu klären oder vielleicht auch wieder miteinander anzubandeln. Auch das einstige Love Island-Traumpaar Tobias Pietrek und Laura Mania sehen sich in der Show wieder. Nach einer Reunion sieht es bei den beiden aber nicht aus: Tobi und Laura schreien sich direkt an!

Nach einem zögerlichen ersten "Hallo" geht es auch schon rund: "Öffentlich, so eine Scheiße über mich zu schreiben. Du hast mich dargestellt, als wäre ich der größte Betrüger und Narzisst", macht Tobi seine Ex an. Laut ihm habe Laura also Lügen über ihn verbreitet – doch die Beauty betont: "Das war nichts, was ich dir nicht schon ins Gesicht gesagt habe." Das größte Problem in ihrer Beziehung scheinen andere Frauen gewesen zu sein.

"Warum bist du zu deiner Ex nach Hause gefahren, ohne mir das zu sagen?", wirft Laura ihm lautstark vor. Eine wirkliche Antwort bekommt sie von Tobi aber nicht. Also einigen sie sich, verschiedener Meinung zu sein. "Alles gut, wir passen nicht zusammen", fasst die Influencerin zusammen. Was meint ihr: Können Laura und Tobi noch zueinanderfinden? Stimmt unten ab!

Instagram / tobiismile Ex-"Love Island"-Kandidat Tobias Pietrek

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek und Laura Mania

Instagram / lauralmania Laura Mania, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

