Ariana Grande und Ethan strahlen bei Kauf von Weihnachtsbaum

Popstar Ariana Grande (31) läutet die Vorweihnachtszeit ein und ihr Freund Ethan Slater (32) darf dabei natürlich nicht fehlen. Gemeinsam mit ihrem Partner war die Sängerin in New York unterwegs und bummelte gemütlich über einen Weihnachtsbaummarkt. Das blieb nicht unbemerkt – ein Fan ergatterte ein entzückendes Foto mit den Wicked-Stars, das er auf Instagram teilte. Auf dem Schnappschuss strahlen die junge Frau, Ariana und Ethan Arm in Arm in die Kamera. Währenddessen ist die "Santa Tell Me"-Interpretin in einen hellen Mantel und einen weißen Schal gehüllt, während Ethan in einer grauen Kombi aus Cap, Pullover und Mantel glänzt.

"Beide waren supersüß. Ich erinnere mich nicht an vieles, weil ich so aufgeregt war, aber sie waren wirklich sehr nett, während ich sie für eine Minute mit meiner Liebe bombardiert habe!", beschreibt die Bewundererin das überraschende Treffen mit dem Paar und führt aus: "Sie hatten so eine bezaubernde Ausstrahlung!" Während sie ihr Glück kaum fassen kann, häufen sich unzählige Kommentare unter ihrem Social-Media-Beitrag, in denen einige Fans ihren Neid bekunden oder ebenfalls ins Schwärmen kommen.

Ihren Ethan lernte Ariana im Rahmen der Dreharbeiten zu dem Musical-Film "Wicked" kennen – und lieben. Beide sollen seit 2023 in einer Beziehung sein, kurz nachdem sich Ariana und auch Ethan von ihren jeweiligen Ehepartnern getrennt hatten. Im selben Jahr ließ sich die Musikerin von ihrem Mann Dalton Gomez (29) scheiden. Ein Jahr später ließen Ethan und seine Ex Lilly Jay, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat, ebenfalls offiziell ihre Ehe annullieren.

Getty Images Ariana Grande und Ethan Slater im Jahr 2024

Instagram / jeffgoldblum Jeff Goldblum, Ariana Grande, Ethan Slater, Jonathan Bailey, Cynthia Erivo und Michelle Yeoh

