Ben Stiller möchte gemeinsam mit seinen Kindern Filme drehen

Der beliebte Filmstar Ben Stiller (59) hat mit seiner Ehefrau Christine Taylor (53) zwei mittlerweile erwachsene Kinder: die gemeinsame Tochter Ella sowie Sohn Quinlin. Ob der Nachwuchs des Hollywoodstars bald mit ihm vor der Kamera stehen wird, verrät Ben nun ganz offen im Interview mit E! News. Laut ihm sei das wohl "definitiv" möglich. Er beschreibt die aktuelle Situation in seiner Familie auf seine eigene humorvolle Art: "Meine beiden Kinder sind Schauspieler und keine richtigen Kinder mehr."

Der "Nachts im Museum"-Darsteller betont in diesem Kontext, wie sehr ihn eine Zusammenarbeit mit seinen Sprösslingen freuen würde: "Sie sind beide wirklich gut, es würde also Spaß machen, mit ihnen zu arbeiten." Bei seinen Überlegungen an künftige gemeinsame Projekte wird er zudem philosophisch und versucht, in die Zukunft zu blicken. Ben hat da schon eine ganz bestimmte Idee, wie die jeweiligen Laufbahnen sich entwickeln könnten: "Ich denke, irgendwann werden sie wahrscheinlich Regie führen und Sachen produzieren, für die ich sie bitten werde, mich zu casten."

Ella ist bereits bestens vorbereitet, um in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten. Sie hat einen Abschluss in Schauspielerei an der weltweit angesehenen Juilliard School gemacht. Zudem begleitete sie ihren berühmten Papa im vergangenen Oktober schon auf dem roten Teppich. Zur Make Equality Reality Gala in New York stellte sich die Synchronsprecherin wie ein erfahrener Profi dem Blitzlichtgewitter und posierte sichtlich stolz an der Seite von Ben.

Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor im Februar 2023

Getty Images Ben Stiller und Ella Stiller im Oktober 2024

