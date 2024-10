Selten: Ben Stiller glänzt mit seiner Tochter auf Red Carpet

Zur Make Equality Reality Gala in New York erschien Ben Stiller (58) in ganz besonderer Begleitung: Gemeinsam mit seiner Tochter Ella Stiller (22) posierte der Schauspieler stolz für die Fotografen. Ein seltener Anblick – zwar ist es nicht das erste Mal, dass die Synchronsprecherin den "Nachts im Museum"-Star auf dem roten Teppich begleitet, dennoch zeigt sie sich nicht allzu oft im Rampenlicht.

Auch wenn die Karriere der 22-Jährigen sich größtenteils hinter der Kamera abspielt, hat auch sie schon ein bisschen Schauspielluft geschnuppert. Bei "Hubie Halloween", "Nachts im Museum: Das geheimnisvolle Grabmal" und "Escape to Dannemora" ergatterte die damals noch Jugendliche eine Nebenrolle. Im Gespräch mit E! News verriet Ben, dass er zunächst Bedenken gehabt habe, gemeinsam mit seinem Kind an einem Set zu arbeiten – die Erfahrung habe ihn aber positiv überrascht. "Ich war sehr froh, dass es gut lief", betonte er und fügte lachend hinzu: "Sie war mir gegenüber sehr respektvoll, was ich geschätzt habe, denn bei einer jugendlichen Tochter denkt man erst mal: 'Sei nicht so, wie wir zu Hause sind! Lass uns so tun, als wären wir tatsächlich nett zueinander!'" Letztendlich sei es aber "eine sehr positive Erfahrung" für sie beide gewesen.

Die hübsche Blondine ist aber nicht das einzige Kind von Ben Stiller – aus seiner Beziehung mit Christine Taylor (53) stammt auch der 19-jährige Quinlin. Trotz der gemeinsamen Kinder war das Liebesleben der beiden Hollywoodstars in der Vergangenheit aber ein ziemlich Auf und Ab. Knapp 18 Jahre waren sie ein Paar, bevor sie im Jahr 2017 ihre Trennung bekannt gaben. 2022 sorgten sie mit ihrem Liebes-Comeback erneut für Schlagzeilen. "Wir waren getrennt und sind wieder zusammengekommen und wir sind froh darüber", gestand der "Zoolander"-Star im Interview mit Esquire.

Getty Images Ben Stiller im August 2022

Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor im Februar 2023

