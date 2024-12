Hängt Calvin Kleinen seine Reality-TV-Karriere an den Nagel?

Denkt Calvin Kleinen (32) schon über seinen Reality-TV-Ruhestand nach? Im "Aftershow"-Podcast von RTL macht der Realitystar seinem Ärger über die Branche, in der er tätig ist, Luft. "Damals kam ich in ein Format und das war für mich alles neu und geil", erinnert sich die Temptation Island-Bekanntheit. Das habe sich seither sehr geändert. Früher habe es mehr Prominente im Reality-TV gegeben, meint Calvin und denkt zurück an seine Teilnahme an Promis unter Palmen mit Willi Herren (✝45) und Prinz Marcus von Anhalt (57). Er erklärt: "Das fand ich halt übertrieben viel geiler, weil die waren mal erfolgreich mit anderen Sachen."

Auf die meisten Dinge, die aktuell so im Reality-TV stattfinden, habe er keine Lust – als Beispiel wählt er die frisch ausgestrahlte Staffel Das Sommerhaus der Stars, in der es jede Menge Krawall gab. "Ich meine, guck dir das Sommerhaus an. Ich kann mich damit gar nicht identifizieren, sich da so anzuschreien die ganze Zeit", seufzt der Rapper. Er unterstellt, in der Promi-WG in Bocholt sei vieles nur für die Sendezeit passiert. Calvin zieht ein hartes Fazit: "Ich finde Reality nicht mehr so geil, wie es mal war. Die goldenen Zeiten sind vorbei."

Noch ist seine Karriere im Fernsehen allerdings nicht beendet. Für seinen glanzvollen Abgang hat der TV-Casanova große Pläne: Nach seiner Teilnahme an "Temptation Island" im Jahr 2020 und Temptation Island V.I.P. im selben Jahr möchte Calvin noch ein letztes Mal auf die Insel der Versuchung zurückkehren! "Wenn es so weit kommt, dann gehe ich zu 'Temptation Island', mache keine Scheiße und komme da perfekt durch", beteuert er und fügt hinzu: "Dann wird das mein Abgang aus dem Reality-TV."

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im April 2024

RTL / mb-mediaworld Calvin Kleinen, September 2022

