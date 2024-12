Calvin Kleinen möchte noch mal zu "Temptation Island" zurück

Aller guten Dinge sind drei: Calvin Kleinen (32) würde sich nach zweifachem Scheitern ein letztes Mal der Treue-Challenge von Temptation Island stellen. Für sein Comeback stellte der Malle-Sänger im "Aftershow"-Podcast von RTL allerdings einige Voraussetzungen. "Es muss das normale 'Temptation [Island]' sein und nicht die VIP-Staffel. [...] Ich werde alles richtig machen dort und dann wird das mein Abgang aus dem Reality-TV", verriet er seiner Podcast-Partnerin Sandra Sicora (32).

Offensichtlich hat der Reality-Casanova schon einen ganz genauen Plan: "Wenn es so weit kommt, dann gehe ich zu 'Temptation [Island]', mache keine Scheiße und komme da perfekt durch." Es scheint, als wolle er seine Fehler aus der Vergangenheit mit einer letzten Show wiedergutmachen. "Mit 'Temptation Island' will ich meine Reality-TV-Karriere beenden", betonte Calvin selbstsicher. Bisher fehlt ihm dafür aber noch die Partnerin, denn in der Sendung wird ja schließlich die Treue getestet.

Calvin ist ein erfahrener Reality-Kandidat. Unter anderem nahm er ganze zweimal an der Fremdgeh-Challenge bei "Temptation Island" teil. 2020 startete er mit seiner Ex-Freundin Pia Peukmann in den Treue-Test im TV. Dieser scheiterte kläglich: Sie ging ihm mit Diogo Sangre (30) fremd und Calvin vergnügte sich mit den Verführerinnen. Darauf folgte die Trennung und eine neue Liebe für Calvin: Kurze Zeit später kam er mit Verführerin Roxy zusammen. Mit dieser nahm er an der VIP Version der Show teil und bestand auch seinen zweiten Test nicht. Roxy machte aufgrund von Untreue in der Show mit ihm Schluss.

RTL / Frank J. Fastner Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

RTL+ Calvin Kleinen bei "Temptation Island" 2022

