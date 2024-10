"Am Boden zerstört": Sarah Engels weint bitterlich im Netz

Was ist bei Sarah Engels (32) los? Eigentlich zeigt sich die Sängerin meist gut gelaunt im Netz. Aktuell scheint sie allerdings enorm mit ihren innerlichen Dämonen zu kämpfen. Auf Instagram lässt Sarah ihre Fans nun an ihrer Gefühlswelt teilhaben und zeigt sich völlig aufgelöst, während ihr dicke Tränen die Wange herunterkullern. "Wenn du dich gerade hilflos, verzweifelt und am Boden zerstört fühlst – du bist nicht allein. Ich fühle gerade genauso und mit dir", schreibt die Ex von Pietro Lombardi (32) in ihrer Story. Weshalb ihre Emotionen sie überkommen haben, verrät sie nur vage und meint: "Als ich diesen Song im Studio gesungen habe, hätte ich niemals gedacht, dass er meinem Leben mal so eine große Bedeutung geben wird."

Ihre Story hinterlegt Sarah mit ihrem neuen Song "Starke Mädchen". Offenbar fühlt sich die Musikerin in ihr junges Ich zurückversetzt. "Und ganz plötzlich sitzt sie hier wieder, die kleine Sarah, die jetzt all ihren Mut zusammen nehmen muss und weiß, dass sie auch noch mal kämpfen wird, um noch stärker zurückzukommen", heißt es weiter. Sarah versuche seit einigen Tagen "einfach weiterzumachen" und sich nichts von ihrem mentalen Zustand anmerken zu lassen – vor allem für ihre Familie. Die Vermutung liegt aber nahe, dass ihr emotionaler Ausbruch mit ihrer erneuten Knieverletzung zusammenhängt, die sie sich vor wenigen Tagen zuzog.

Sarahs Fels in der Brandung ist wohl momentan kein Geringerer als ihr Mann Julian Engels (31). Der Kicker wollte seine Frau kürzlich wissen lassen, wie sehr er sie liebt und machte ihr im Netz eine Liebeserklärung. "Meine starke Frau, mein starkes Mädchen, für mich bist und bleibst du die größte Kämpferin da draußen! [...] Du gibst nie auf, du schaust nach vorne, du stehst für deine Werte ein und kämpfst so lange, wie es sein muss", schrieb er zu einem Video-Zusammenschnitt. Seit Anfang 2020 gehen Sarah und Julian gemeinsam durchs Leben. Die Ex-DSDS-Kandidatin und der Fußballer durften sich in ihrer Beziehung sogar schon über die Geburt einer kleinen Tochter freuen, die auf den Namen Solea (2) hört.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Musikerin

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Julian Engels mit Solea und Alessio im Oktober 2024

