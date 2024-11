Jojo Siwa und Dakayla trennen sich nach nur drei Monaten

Jetzt ist es offiziell: Jojo Siwa (21) und ihre Freundin Dakayla Wilson sind kein Paar mehr. Das bestätigt die Tänzerin nun selbst gegenüber People und erklärt: "Wir sind getrennte Wege gegangen, aber sie ist ein tolles Mädchen." Die "Dance Moms"-Bekanntheit beteuert außerdem, dass sowohl ihre Ex-Partnerin als auch sie selbst bereits separate Pläne für die kommenden Feiertage haben. "Ich freue mich für sie, dass sie [sie] hat", setzt die aufstrebende Sängerin noch hinzu.

Die Trennung kommt besonders überraschend, wenn man bedenkt, dass Jojo und Dakayla noch vor wenigen Tagen den Geburtstag der Ex der Performerin gefeiert haben. Damals hat die "Karma"-Interpretin extra tief in ihre Tasche gegriffen und stolze 27.000 Euro für Dakaylas Geburtstagsgeschenk ausgegeben: Sie hat einen Trip auf die Trauminsel Hawaii gebucht! "Es geht nicht ums Geld, sondern um die Erfahrungen, die wir zusammen machen", meinte die Sängerin damals noch gegenüber E! News.

Erst im August haben Jojo und Dakayla ihre Beziehung publik gemacht, nachdem sie gemeinsam an "So You Think You Can Dance" gearbeitet haben. Jojo saß damals in der Jury, während Dakayla als Teilnehmerin auf der Bühne performte. Um die Beziehung endlich öffentlich zu machen, teilte die Musikerin ein Video auf der Plattform Instagram, in dem sie vor ihrer versammelten Crew und Dakayla stolz verkündete: "Ja, also ich habe jetzt wieder eine Freundin."

Anzeige Anzeige

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa, Social-Media-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa, Internetpersönlichkeit

Anzeige Anzeige