Miley Cyrus findet Balance von Karriere und privatem Glück

Miley Cyrus (32) hat nach Jahren in der Musikindustrie endlich ein Gleichgewicht in ihrem Leben gefunden. Die Sängerin des Hits "Flowers" sei "wirklich, wirklich glücklich und in einer sehr guten Verfassung", verrät ein Insider gegenüber People. Sie habe gelernt, ihre Karriere so zu balancieren, dass sie nicht mehr ihr gesamtes Leben bestimmt. "Sie war so lange eine Maschine, und das ist das Letzte, was sie will", fügt die Quelle hinzu und betont, dass Miley in jedes ihrer Projekte enorm viel Leidenschaft stecke und alles für sie eine sehr persönliche Bedeutung habe.

Als Kinderstar wuchs Miley in der Öffentlichkeit auf und wurde durch ihre Rolle in "Hannah Montana" weltweit bekannt. Die Serie zwang sie jedoch in eine bestimmte Rolle, was bei ihr zu einer echten "Identitätskrise" geführt habe. In einem Podcast-Interview mit der Spotify-Produktion "Rock This with Allison Hagendorf" im März 2021 sagte Miley: "Ich musste wirklich damit brechen. Es war schwierig zu verstehen, wer ich wirklich bin, wenn die Leute mich nur als diese Figur sehen." Sie erklärte weiter, dass sie manchmal eine karikierte Version von sich selbst erschaffen habe, um den Erwartungen gerecht zu werden.

Derzeit arbeitet Miley an neuer Musik und hat dabei besondere Unterstützung: ihr Freund Maxx Morando (26). "Miley hat ein großartiges Leben mit Maxx", verrät eine zweite Quelle People. "Sie sind sehr im Einklang. Er beruhigt sie. Sie blüht mit ihm auf." Maxx soll Miley auch bei ihren kreativen Prozessen inspirieren. Die beiden begannen ihre Beziehung im Dezember 2021, nachdem sie sich bei "Miley's New Year's Eve Party" näher gekommen waren. Seitdem genießen sie ihre gemeinsame Zeit und arbeiten sogar zusammen an neuen Projekten.

Getty Images Miley Cyrus, 2006

ActionPress Maxx Morando und Miley Cyrus im März 2023

