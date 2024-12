So humorvoll reagierte König Charles auf eine Fan-Einladung

König Charles III. (76) hat im August 2022 seine Fans in Birmingham mit seiner humorvollen Seite überrascht. Während eines offiziellen Besuchs anlässlich der Commonwealth-Spiele wurde Charles, damals noch Prinz von Wales, von einem Passanten gefragt: "Charles, Charles, Charles, gehen Sie ein Bier mit mir trinken?" Zunächst verstand der Royal die Frage nicht und erwiderte: "Was?" Als der Mann namens Daniel Walker seine Einladung wiederholte, antwortete Charles schmunzelnd: "Wo?", was bei den umstehenden Zuschauern für Gelächter sorgte. Die ganze Szene wurde auf Kamera festgehalten.

Der überraschte Fan schlug spontan vor: "Überall, zum Beispiel ins 'Albert's Schloss'?" Charles antwortete herzlich: "Vielen Dank." Der lustige Austausch ging jedoch weiter. Daniel berichtete später, dass ihn ein Sicherheitsbeamter angesprochen und gebeten habe zu warten, um Charles kurz zu treffen. Wie das Magazin Ok! berichtet, kam der zukünftige König nach etwa fünf Minuten auf ihn zu, stellte ihm einige persönliche Fragen und wünschte ihm viel Glück bei seinen Unternehmungen. "Es hat meine Sicht auf Prinz Charles verändert", gestand Daniel. Er sei von der lockeren und humorvollen Art des Royals überrascht gewesen, da er die königliche Familie immer als distanziert wahrgenommen habe.

Daniel erzählte, dass seine Freunde, die im Pub auf ihn warteten, ihm zunächst nicht glauben wollten. Doch für ihn war dies eine unvergessliche Begegnung und eine Geschichte, die er gern erzählt. Obwohl es nicht zu einem gemeinsamen Bier mit dem Monarchen kam, war die kleine Geste und der freundliche Austausch für Daniel eine wertvolle Erfahrung. Die Begegnung lässt auch vermuten, dass hinter Charles' formeller Fassade eine zugängliche und humorvolle Persönlichkeit steckt. Auch privat soll das Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs eigentlich sehr herzlich sein.

Getty Images König Charles, November 2024

Getty Images König Charles, 2024

