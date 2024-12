So reagierten Megan Fox' Kinder auf ihre Schwangerschaft

Megan Fox (38) hat freudig verkündet, dass sie erneut Mutter wird, und ihre Kinder könnten nicht glücklicher sein. Die Schauspielerin erwartet ihr viertes Kind, das erste gemeinsame mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly (34). Ihre drei Söhne Noah, Bodhi und Journey, die sie mit Ex-Mann Brian Austin Green (51) hat, sind begeistert davon, ein Geschwisterchen zu bekommen. Gegenüber People schwärmt Megan: "Die Kinder freuen sich sehr über den neuen Familienzuwachs und haben versprochen, mitzuhelfen und sich einzubringen."

Auch Machine Gun Kelly, dessen bürgerlicher Name Colson Baker ist, zeigte seine Freude öffentlich. In einem Beitrag auf X, ehemals Twitter, schrieb er, dass er sich in die Wüste zurückziehen werde, um an seinem neuen Album zu arbeiten, und fügte hinzu: "Schließlich werde ich wieder Vater!" Megan hatte zuvor auf Instagram ihre Schwangerschaft enthüllt, indem sie liebevoll ihren Babybauch präsentierte.

Megan und Machine Gun Kelly sind seit 2020 ein Paar und haben sich 2022 verlobt. Ihre Beziehung hat in der Öffentlichkeit für viel Aufmerksamkeit gesorgt, da beide oft ihre tiefe Verbundenheit zueinander ausdrücken. Megan, die ihre Rolle als Mutter immer sehr ernst genommen hat, freut sich darauf, ihre Familie zu vergrößern. Für Colson ist es ebenfalls ein besonderes Erlebnis, da er bereits Vater der 15-jährigen Casie ist. Gemeinsam wollen sie ihre Patchwork-Familie zusammenführen und ein liebevolles Zuhause für all ihre Kinder schaffen.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly

