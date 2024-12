Stefan Raabs Quoten-Desaster: So steht es um seine neue Show

Moderator Stefan Raab (58), der einst unangefochtene König des deutschen Entertainments, scheint sich mit seiner Sendung "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" derzeit auf einem absteigenden Ast zu befinden. In der 47. Kalenderwoche fiel die Show auf eine ernüchternde Nettoreichweite von nur noch 200.000 Zuschauern zurück, nachdem sie zuvor mit 230.000 begeisterten TV-Nutzern etwas besser abgeschnitten hatte. Diese Zahlen berichtet Quotenmaster.

Man könnte nun meinen, dass die Show vielleicht einfach nur in dieser Woche nicht gut ankam. Dem ist allerdings nicht so! Bereits im Oktober erreichte die vierte Folge des Entertainers lediglich 310.000 Zuschauer. Während Stefans Show schwächelt, feiert Temptation Island VIP Erfolge und steigt in den Streaming-Charts auf. Mit einer Reichweite von 760.000 Zuschauern belegte das Format den zweiten Platz – nur übertroffen von den "ntv Nachrichten", die mit 950.000 Zuschauern an der Spitze stehen.

Stefan hatte sich zehn Jahre lang aus dem deutschen Fernsehen zurückgezogen. In einer spektakulären Show feierte der 58-Jährige dann im September dieses Jahres sein Comeback und kündigte im gleichen Atemzug seine neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million" an. Nach Erscheinen der ersten Folge waren die Fans des Moderators noch völlig aus dem Häuschen. Auf X schrieb ein Zuschauer beispielsweise: "Es ist, als hätten wir 2015 – die Welt ist noch in Ordnung. [...] Ich liebe alles daran und bin sehr glücklich."

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Olli Buse und Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab"

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab, Oktober 2015

Anzeige Anzeige