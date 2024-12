Wie Vater: Diddys Sohn wegen sexueller Belästigung angeklagt

Christian Combs (26), der Sohn des Hip-Hop-Moguls P. Diddy (55), sieht sich schweren Vorwürfen gegenüber. Eine Frau namens Grace O'Marcaigh hat vor rund einem halben Jahr Klage gegen den Promi-Nachwuchs eingereicht. Darin wirft sie ihm unter anderem Körperverletzung, einen sexuellen Übergriff und vorsätzliche Zufügung seelischen Leids vor. Diese Vorfälle sollen sich im Jahr 2022 auf einer Jacht ereignet haben, die von der Familie Combs gechartert wurde und auf der Grace gearbeitet hat. Die gerichtlichen Dokumente wurden Christian laut In Touch jetzt in der Residenz seines Vaters in Miami zugestellt.

Grace beschreibt in ihrer Anklage, dass Diddy ebenfalls involviert gewesen sei, da er die Jacht angemietet habe. Was ursprünglich wie eine harmlose Familienfahrt wirkte, entwickelte sich laut ihr zu einer traumatischen Erfahrung. "Es führte zu einem unerwarteten Anstieg der Arbeitsbelastung für sie und ihre Kollegen sowie zu einer ungewollten Konfrontation mit illegalem Drogenkonsum, Sexarbeit und allgemeinem Chaos", heißt es unter anderem in den Dokumenten. Die Klägerin behauptet zudem, von Christian gewaltsam festgehalten und zum Alkoholkonsum gezwungen worden zu sein, was bei ihr den Verdacht erweckte, dass die Getränke manipuliert waren. Die Situation eskalierte, als Christian sich später vor ihr auszog und aggressiv wurde, woraufhin sie den Vorfall dem Kapitän meldete, aber keine Unterstützung erhielt.

Diese Traumata führten schließlich zur Kündigung ihrer Arbeit und dem Verlust ihres Partners, der mit den Konsequenzen des Traumas nicht umgehen konnte, so das Blatt. Laut ihren Anwälten versank die junge Frau zudem in einer tiefen Depression und benötigte intensive Therapie. Bislang hat sich Christian nicht öffentlich zu den Anschuldigungen geäußert.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy mit seinem Sohn Christian Combs, September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Combs, Sohn von P. Diddy

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige