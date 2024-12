Zendaya will ihren schottischen Wurzeln auf den Grund gehen

Hollywoodstar Zendaya Coleman (28), bekannt aus Filmen wie Dune oder Spider-Man, möchte ihren schottischen Wurzeln näherkommen und plant deshalb einen Urlaub in Dundee. Gegenüber der Sunday Mail hat die Schauspielerin und Sängerin angedeutet, dass sie die Stadt besuchen möchte, aus der ihr Urgroßvater Douglas Whitelaw stammt. Sie freue sich darauf, mehr über ihre Familiengeschichte zu erfahren und die Stadt ihres Vorfahren kennenzulernen.

In dem Interview mit dem Magazin merkte Zendaya an: "Ich war noch nicht in Dundee, aber es ist ein Ort, den ich wirklich besuchen möchte. Ich weiß, dass mein Urgroßvater ein unglaublich mutiger Mann war, und ich kann es kaum erwarten, mehr über ihn und meine schottische Familie herauszufinden." Ihre Mutter Claire Stoermer hatte bereits im vergangenen Jahr gegenüber dem Magazin verraten, dass ihre Tochter stolz auf ihre schottische Abstammung sei und plane, Schottland zu besuchen, um mehr über ihre Wurzeln zu erfahren. Im Moment dreht die 28-Jährige jedoch den Film "The Drama" an der Seite von Robert Pattinson (38) und nutzt ihre freie Zeit oft, um mit ihrem Freund Tom Holland (28) in London unterwegs zu sein.

Zendayas Urgroßvater Douglas verließ Dundee im Jahr 1911 im Alter von etwa 15 Jahren und zog nach Vancouver. Während des Ersten Weltkriegs kämpfte er mit den kanadischen Highlandern in Frankreich und wurde verwundet. Nach dem Krieg heiratete er Thelma Kelly – ihre Tochter Daphne Carol, die Großmutter von Zendaya mütterlicherseits, wurde in Vancouver geboren. Daphne ging später in die USA, wo sie Claires Vater kennenlernte. Claire heiratete Kazembe Coleman, der nigerianische Wurzeln hat. Die Familie ist stolz auf ihre vielfältige Abstammung, die durch verschiedene Muster auf schottischen Stoffen symbolisiert wird. "Die Frauen in unserer Familie lieben schottische Tartans. Mit unseren Verbindungen macht es das Tragen von Tartan noch besonderer", sagte Zendaya.

Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

Instagram / zendaya Zendaya im Oktober 2024

