Zendaya und Robert Pattinson kommen sich beim Dreh näher

Zendaya (28) und Robert Pattinson (38) stecken aktuell mitten in den Dreharbeiten für ihren neuen gemeinsamen Film "The Drama" – und dabei scheinen sich die Filmstars prächtig zu amüsieren und anscheinend sogar etwas näherzukommen. Wie auf Schnappschüssen zu sehen ist, die Daily Mail vorliegen, genießen die zwei während der nächtlichen Aufnahmen in den Straßen Bostons fröhliche Momente miteinander. Zwischen den Szenen wurden die Euphoria-Berühmtheit und der Twilight-Star dabei beobachtet, wie sie sich angeregt unterhielten und herzlich lachten – sie wirkten sichtlich entspannt. Während einer Aufnahme legte Robert sogar seinen Arm um Zendayas Rücken.

Die Dreharbeiten in den Bostoner Straßen lockten zahlreiche Fans an. Einige konnten ihr Glück, die zwei Hollywood-Größen live in Action zu erleben, kaum fassen. "Ich hätte nie gedacht, dass ich einen Prominenten persönlich sehen würde, schon gar nicht in Boston. Es war wirklich unglaublich. Er ist einer meiner Lieblingsschauspieler aus Harry Potter und 'Twilight', ihn zu sehen war also wirklich wie ein wahr gewordener Traum für mich", schwärmte einer von Roberts Bewunderern gegenüber CBS News.

Über die Handlung von "The Drama" ist noch nicht allzu viel bekannt. Wie The Hollywood Reporter berichtete, dreht es sich jedoch um ein Liebespaar – gespielt von Zendaya und Robert – das kurz vor seiner Hochzeit steht. Doch bevor sich die Hauptfiguren das Jawort geben können, geraten sie unerwartet in eine Krise, die sie alles infrage stellen lässt. Neben der 28-Jährigen und dem Briten werden unter anderem Alana Haim (32) und Mamoudou Athie (36) auf der Leinwand zu sehen sein. Die Regie für den Film übernimmt der Norweger Kristoffer Borgli.

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

Getty Images Zendaya, Filmstar

