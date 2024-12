Angelina Jolie ehrt ihre Mutter (†) bei den Gotham Awards

Für Angelina Jolie (49) ist ihre Mutter Marcheline Bertrand (✝56) ein riesiges Vorbild. Marcheline starb bereits vor 17 Jahren an Eierstockkrebs, doch ihre berühmte Tochter hält die Erinnerung an sie wach. Als die "Mr. & Mrs. Smith"-Darstellerin am Montagabend ihren Preis bei den Gotham Awards entgegennimmt, erzählt sie im Beisein von Us Weekly: "Ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die Bücher im Ofen aufbewahrte, weil es in unserem Haus mehr Bücher gab als Platz in unseren Regalen." Außerdem habe die US-Amerikanerin Angelina Theaterbesuche ermöglicht, wodurch sie sich schon als Kind für die Schauspielerei begeistern konnte.

Ohne ihre Mutter hätte sich die Leinwandberühmtheit auch nie am Lee Strasberg Theatre and Film Institute eingeschrieben, wie sie bei den Gotham Awards verrät. Dort hatte Marcheline viele Jahre zuvor selbst Schauspielunterricht genommen. "Für viele von uns sind es diese frühen Einflüsse, die uns nähren und uns als Künstler und Menschen formen, und das ist so wichtig. Kunst ist ein Weg, wie wir zusammenkommen, um einander kennenzulernen, miteinander zu lachen und einander zu verstehen", schwärmt die 49-Jährige. Genau wie ihre Mutter freue sich Angelina nun, dass sich ihre Kinder auch für die Bühne interessieren.

Momentan beweist die Ex-Frau von Brad Pitt (60) ihr Talent in einem Kinofilm über die Opernsängerin Maria Callas (✝53). Für Angelina war das Gesangstraining, das sie vor den Dreharbeiten zu "Maria" absolvierte, eine ganz besondere Erfahrung. Gegenüber Variety erklärte sie vor wenigen Wochen: "Es hat etwas sehr Ursprüngliches, seine eigene Stimme im eigenen Körper zu finden. Es bringt bestimmte Gefühle hoch, mit denen man sich vielleicht nicht auseinandersetzen wollte."

Getty Images Marcheline Bertrand, Angelina Jolie und Jacqueline Bisset im Juli 2001 in West Hollywood

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

