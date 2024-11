"Maria" wurde für Angelina Jolie zur persönlichen Therapie

Für ihre Rolle als Opernsängerin in "Maria" musste Angelina Jolie (49) ihre Gesangsstimme neu entdecken – und das war alles andere als einfach. In einem Interview mit "Good Morning America" spricht die Oscar-Preisträgerin über diesen intensiven Prozess. "Wir ahnen oft nicht, wie viele Erlebnisse wir in unserem Körper einschließen, um weitermachen zu können. Um wirklich zu singen, musste ich all das loslassen", erklärt sie. Ihre erste Gesangsstunde beschreibt sie als emotionale Achterbahnfahrt: "Ich atmete tief durch, weinte – und ging." Die größte Überraschung? Angelina habe durch den Unterricht herausgefunden, dass sie eine Sopranstimme hat. "Mein Leben lang dachte ich, ich hätte eine tiefe Stimme", verrät sie.

In dem Film, der von Pablo Larraín inszeniert wurde, werden Angelinas Gesang und Originalaufnahmen von Maria Callas (✝53) kombiniert. Sieben Monate Gesangsunterricht dienten ihr nicht nur zur Vorbereitung, sondern wurden zur "besten Therapie" ihres Lebens, wie sie gegenüber Variety erklärte. "Es hat etwas sehr Ursprüngliches, seine eigene Stimme im eigenen Körper zu finden. Es bringt bestimmte Gefühle hoch, mit denen man sich vielleicht nicht auseinandersetzen wollte", berichtete sie. Zuvor hatte Angelina verraten, dass ein ehemaliger Partner sie durch unfreundliche Kommentare zu ihrem Gesang verunsichert habe: "Ich nahm einfach an, ich könnte nicht wirklich singen. Es war seltsam, dass es mich überhaupt beeinflusst hat, da ich auf der Theaterschule war."

Zum Glück hat sich Angelina davon nicht ausbremsen lassen. Seit der Veröffentlichung des ersten Trailers wird bereits über eine mögliche Oscar-Nominierung spekuliert – Fans und Kritiker zeigen sich gleichermaßen begeistert von ihrer Hingabe. Der Film, der am 11. Dezember auf Netflix erscheinen soll, entführt in das Paris der 70er-Jahre und beleuchtet die letzten Tage der Opernlegende Maria. Bei einer Veranstaltung im Rahmen des AFI Festivals lobte Regisseur Barry Jenkins die Leistung der 49-Jährigen in höchsten Tönen und verglich sie mit Denzel Washingtons (69) ikonischer Darstellung des Malcolm X. "Die Performance ist so beeindruckend, Sie sind Maria Callas in jeder Hinsicht", schwärmte er laut Mail Online gegenüber Angelina.

Getty Images Angelina Jolie bei der "Maria"-Premiere in Hollywood im Oktober 2024

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

