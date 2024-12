Beyoncé zum größten Popstar des 21. Jahrhunderts ernannt

Beyoncé (43) hat es geschafft: Die Musikerin wurde von Billboard zur größten Pop-Ikone des 21. Jahrhunderts ernannt! Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer monatelangen Countdown-Reihe des Musikmagazins vergeben, in der die 25 größten Popstars seit der Jahrtausendwende ermittelt wurden. Die "Single Ladies"-Interpretin setzte sich gegen harte Konkurrenz durch und landete vor anderen Größen wie Taylor Swift (34) und Rihanna (36) auf Platz eins. Drake (38) und Lady Gaga (38) haben es nicht aufs Siegertreppchen geschafft – die beiden belegten den vierten und fünften Platz.

Die Billboard-Redaktion begründete ihre Entscheidung nicht nur mit Einnahmen und Chartplatzierungen, sondern hob auch Beyoncés tiefgreifenden Einfluss auf die Popkultur hervor. Obwohl Taylor in Bezug auf reine Verkaufszahlen hätte dominieren können, entschied sich das Magazin für die 43-Jährige. "Die Gründe, warum Beyoncé den ersten Platz auf unserer Liste einnimmt, sind zahlreich – von ihren 25 Jahren mit zeitlosen Alben und Singles über ihren unglaublichen Einfluss auf die Musikbranche und andere Künstler bis hin zu ihrem unvergleichlichen Talent als Sängerin und Performerin", erklärte das Magazin.

Beyoncé begann schon in jungen Jahren zu singen und trat als Kind bei Talentshows auf. Als Mitglied der Girlgroup Destiny's Child feierte sie in den 1990er Jahren internationale Erfolge, bevor sie Anfang der 2000er ihre Solokarriere startete. Mit Hits wie "Crazy in Love", "Halo" und "Single Ladies (Put a Ring on It)" prägte sie eine ganze Generation. Seit 2008 ist sie mit dem Rapper Jay-Z (55) verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat: Tochter Blue Ivy und die Zwillinge Rumi und Sir. Das Paar gilt als eines der einflussreichsten der Musikbranche und setzt sich gemeinsam für wohltätige Zwecke und soziale Gerechtigkeit ein.

Beyoncé, Sängerin

Beyoncé in Warschau, Juni 2023

