Brad Pitt flehte seine Zwillinge um gemeinsame Zeit an

Der Hollywood-Schauspieler Brad Pitt (60) feiert am 18. Dezember seinen 61. Geburtstag und wünscht sich laut Daily Mail nichts sehnlicher, als diesen besonderen Tag mit seiner Freundin Ines de Ramon und seinen beiden Kindern Knox (16) und Vivienne (16) zu verbringen. Auch wenn die Situation zwischen Brad und seinen Kindern angespannt ist, gibt er die Hoffnung nicht auf, dass er sich wenigstens mit den Zwillingen wieder annähert. Dabei soll er die beiden nun sogar angefleht haben, ihm diesen Wunsch zu erfüllen.

Der Schauspieler hat insgesamt sechs Kinder mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (49): Maddox (23), Pax (21), Zahara (19), Shiloh (18) und die Zwillinge Knox und Vivienne. Berichten zufolge haben die älteren Söhne Maddox und Pax den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen, und auch das Verhältnis zu seinen Töchtern Zahara und Shiloh soll angespannt sein. Dabei ist Shiloh sogar so weit gegangen, dass sie "Pitt" aus ihrem Nachnamen entfernen ließ. Trotz dieser familiären Herausforderungen hofft Brad nun, zumindest die Zwillinge während seines Geburtstages an seiner Seite haben zu können.

Brad und Angelina galten einst als das Traumpaar Hollywoods, nachdem sie sich 2005 am Set von "Mr. & Mrs. Smith" kennengelernt hatten. Gemeinsam bekamen und adoptierten sie sechs Kinder und führten eine scheinbar glückliche Beziehung. 2016 reichte Angelina jedoch die Scheidung ein. Seitdem sind sie in verschiedene Rechtsstreitigkeiten verwickelt, unter anderem bezüglich des Sorgerechts für die Kinder und wegen ihres gemeinsamen Weinguts Château Miraval in Frankreich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie (M.) mit ihren Kindern Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox und Knox, 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon in Venedig, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige