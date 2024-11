Angelina Jolie und Brads Rechtsstreit geht in neue Runde

Der andauernde Rechtskonflikt um die Scheidung zwischen Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60) scheint noch lange nicht vorbei zu sein. Obwohl das einstige Hollywood-Traumpaar bereits 2016 getrennte Wege ging und die Ehe als "aufgelöst" gilt, stehen bis zur finalen Scheidung weiterhin einige wichtige Fragen im Raum. Hauptstreitpunkt bleibt ihr gemeinsames Weingut und Anwesen in Südfrankreich, das Château Miraval. Dieses symbolträchtige Anwesen, auf dem sie geheiratet haben und ihre Zwillinge Vivienne und Knox zur Welt kamen, ist nun abermals zum Zentrum ihrer Auseinandersetzung geworden. Besonders brisant ist aktuell der Verkauf von Angelinas Anteil, gegen den Brad nun laut People rechtlich vorgeht.

Das Anwesen, 2008 für umgerechnet knapp 27 Millionen Euro erworben, entwickelte sich unter der Leitung einer angesehenen lokalen Winzerfamilie zum Rosé-Produzenten – das Paar brachte bald darauf seinen eigenen Wein auf den Markt. Doch seit 2021 herrscht dicke Luft: Angelina verkaufte ihre 50-Prozent-Anteile an der Weinkellerei für 67 Millionen Dollar an die Firma Stoli. Brad, der seine Hälfte weiterhin hält, reichte daraufhin Klage ein und warf ihr vor, den Verkauf genutzt zu haben, um ihm im Scheidungsverfahren zu schaden. Obwohl Angelina das Verfahren beenden wollte, entschied ein Gericht in Los Angeles gegen sie – was bedeutet, dass der Fall jetzt tatsächlich auf einen Prozess zusteuert.

Inmitten des hitzigen Rechtsstreits bleibt das Schloss für Brad ein bedeutender Rückzugsort. So diente das Anwesen vor wenigen Wochen als Kulisse für ein GQ-Fotoshooting, das ihn und seinen langjährigen Freund und Schauspielkollegen George Clooney (63) anlässlich der Premiere ihres neuen Films beim Filmfestival in Venedig in Szene setzte. George, der mit seiner Frau Amal (46) in den Sommermonaten zwischen ihren Anwesen in der Provence und dem Comer See pendelt, scherzte dabei: "Wirklich, ich bin gerade von meinem Haus hier herübergefahren." Das fast 200 Jahre alte Anwesen umfasst eine Kapelle und eine Sommerküche mit Blick auf die Weinberge und den See, den Brad unlängst erweitern ließ. Georges Zwillinge, Ella (7) und Alexander (7), sollen besonders von den vielen Tieren, die das weitläufige Gelände bewohnen, fasziniert gewesen sein.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolies Chateau Miraval in Le Val

Getty Images George Clooney und Brad Pitt in Los Angeles

MEGA / Daniele Cifalà George Clooney und Brad Pitt im September 2024