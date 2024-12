Erzfeindin der Ex: Can Kaplan mit Emmy Russ im Beauty-Salon

Das kam unerwartet – Realitystar Can Kaplan trennte sich vor einigen Monaten von Fame Fighting-Gewinnerin Walentina Doronina (24). Seither hagelt es immer wieder negative Worte für ihn, doch jetzt schlägt Can zurück. Gemeinsam mit Walentinas Erzfeindin Emmy Russ (25) dreht er ein Promotion-Video für seine eigene App Beautinda. In dem Instagram-Beitrag dazu lässt er sich in einem Schönheitssalon beraten und führt anschließend eine Gesichtsbehandlung an Emmy durch.

"Nach vielen Streitigkeiten in der Vergangenheit möchte ich mir nun die Gegenseite anhören", sagt Can in dem Video – ein nicht zu überhörender Seitenhieb gegen seine Ex. "Was mich sehr gefreut hat, ist, dass ich eine Frau getroffen habe, die Hunde genauso verwöhnt wie ich", kommentiert er weiter. Die Fans des Unternehmers zeigen sich begeistert, ein User schreibt: "Dieses Duo haben wir gebraucht, Emmy und Can." Die Erzfeindin seiner Ex-Freundin mit in seinen Beitrag zu nehmen, kommt aufgrund der stürmischen Trennung sehr gut an: "Ich feiere deine Videos einfach!"

Emmy und Walentina feindeten sich mehrfach an, zuletzt sollten beide sogar gegeneinander bei "Fame Fighting" antreten. Beide wurden dann aber in unterschiedliche Gewichtsklassen eingestuft und kämpften daher letztendlich doch nicht gegeneinander. "In letzter Minute macht sie einen Rückzieher, zieht den Schwanz ein und traut sich nicht mehr. Als Ausrede sagt sie den Grund, dass sie nicht so viel abnehmen möchte", warf Emmy Walentina über Instagram vor. Die schoss daraufhin zurück und behauptete genau das Gegenteil: "Das liegt aber nicht an mir, [...] sondern das liegt an der Dame, die nicht bereit ist, fünf Kilo zuzunehmen."

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Can Kaplan und Walentina Doronina, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, "Promi Big Brother V.I.P."-Bekanntheit

Anzeige Anzeige