"Keine Entschuldigung": Walentina Doronina schießt gegen Can

Walentina Doronina (24) lässt kein gutes Haar an Can Kaplan und nach wie vor herrscht böses Blut zwischen der Reality-TV-Darstellerin und ihrem früheren Partner. "Ich hoffe, Karma holt ihn ein. Er ist sowieso gebrandmarkt für das, was er getan hat", schießt die Medienpersönlichkeit während einer Roomtour mit der Bild, als das Gespräch auf ihren Ex-Partner gelenkt wird und wettert aufgebracht: "Er hat nichts gegen mich in der Hand. Dass ich ihn beleidigt habe? Klar, natürlich. Für das, was er mir angetan hat, sind die schlimmsten Beleidigungen geflogen." Vor allem eines nagt an der Blondine: Es gab keine Entschuldigung. "Er hätte ja auch einfach sagen können: 'Walentina, alles, was ich dir angetan haben, jegliche Hand, die ich gegen dich erhoben habe – es tut mir leid. Aber ist ja nicht. Er dreht es ja noch andersherum'", behauptet sie.

Auch Cans jüngster Auftritt in einem Podcast geht der Influencerin gegen den Strich, wie sie gegenüber dem Magazin betont: "Mein guter Ex-Partner ist ja so uninteressant und kann natürlich nur, wenn er über mich redet, im Gespräch bleiben. Ein sehr kleines Ego hat er, wenn er nur über mich reden muss in irgendeinem Podcast-S*heiß." Dennoch ist Walentina aber auch für einen Witz zu haben und lacht: "Aber freut mich, dass er durch meinen Namen wieder Geld gescheffelt hat und hoffentlich gut kassiert hat."

Mittlerweile hat die TV-Bekanntheit mit Kevin Saszik einen neuen Mann an ihrer Seite. Gegenüber Promiflash zeigt sich Can versöhnlich, was das Liebesglück seiner Verflossenen betrifft: "Ich freue mich darüber. Ich wünsche den beiden Turteltauben nur das Beste", kommentiert er die neue Beziehung seiner Ex-Partnerin und fügt hinzu: "Jeder geht anders mit einer Trennung um. Mich interessiert es ehrlich gesagt gar nicht." Er setze den Fokus aktuell auf seine eigene Person.

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ihr Freund Kevin Saszik

Anzeige Anzeige