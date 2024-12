Ganz schön sexy: Khloé Kardashian posiert im Bunny-Look

Khloé Kardashian (40) sorgt mit einem neuen Fotoshooting für das Magazin Bustle für Aufsehen. Die Reality-TV-Ikone, die im Sommer ihren 40. Geburtstag gefeiert hat, posiert auf Fotos, die der Instagram-Account des Magazins gepostet hat, in verführerischen Dessous und verwandelt sich in ein echtes Playboy-Bunny. In einem Vintage-Kegel-BH, der an Madonnas (66) legendären Look aus den 90er-Jahren erinnert, sowie Spitzenstrümpfen und seidigen Hasenohren zeigt sie sich von ihrer sinnlichen Seite. Mit Perlenketten und einer flauschigen Reitgerte als Accessoires setzt sie ihre Weiblichkeit gekonnt in Szene.

Das Fotoshooting wurde von der renommierten Fotografin Ellen von Unwerth umgesetzt und zeigt Khloé in verschiedenen glamourösen Outfits. In einer Aufnahme präsentiert sie sich in einem figurbetonten Blumenkleid von Marc Jacobs (61) und versprüht dabei pure Lebensfreude. In einem anderen Foto posiert sie in einem schwarzen, dreiteiligen Dessous-Set der Marke Fleur du Mal. In einer besonders frechen Pose spuckt sie spielerisch Milch auf die falschen Fotografen im Set. Begleitend zum Shooting spricht Khloé im Interview über ihr neues Lebensgefühl in den 40ern. "Als ich jung war, dachte ich, 40 sei so alt, und jetzt denke ich: 'Moment mal – ich fühle mich so gut!'", verrät sie.

Die Mutter von zwei Kindern schwärmt: "Ich bin in der besten Verfassung meines Lebens. Ich mache neue Karriere-Dinge. Ich bin erst seit etwa sechs Monaten 40, aber es ist absolut das Beste". Khloé erzählt, dass sie bewusst mit 39 beschlossen habe, alte Kapitel zu schließen und sich von der Energie ihrer 30er zu verabschieden. Neben dem Fotoshooting arbeitet sie an einem eigenen Podcast, der Anfang nächsten Jahres starten soll, und hat kürzlich ihr erstes Parfum "XO Khloé" auf den Markt gebracht.

