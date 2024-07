Western-Denim: So feierte Khloé Kardashian ihren 40. B-Day!

Khloé Kardashian (40) feierte vor wenigen Tagen einen runden Geburtstag. Für ihren Ehrentag zog die TV-Bekanntheit alle Party-Register, die sie in petto hatte. Die Feier stand ganz unter dem Motto Khloéwood, inspiriert vom Western-Themenpark Dollywood, einem Freizeitpark von Namensgeberin und Miteigentümerin Dolly Parton (78). Gemeinsam mit ihren Freunden und ihrer Familie ließ es die zweifache Mutter ordentlich krachen und teilte diverse Aufnahmen der Party in ihrer Instagram-Story. Die musikalische Begleitung des Abends übernahmen keine Geringeren als die Rapper Snoop Dogg (52) und Warren G. Die Kardashian-Schwestern schmissen sich für den runden Geburtstag der Good-American-Gründerin ordentlich in Schale: Dem Motto getreu präsentierten sich die Frauen in den schönsten Western-Denim-Looks, die sie finden konnten.

Für einen weiteren Hingucker sorgte Khloés ältere Schwester Kim Kardashian (43). Wie auf einem Video, das Daily Mail vorliegt, zu sehen ist, legte die Ex von Kanye West (47) einen richtigen Stunt auf das Parkett. Britney Spears (42) Manager Cade Hudson griff der Unternehmerin zwischen ihre Beine und wirbelte sie einmal um ihre eigene Achse. Auf Social Media verriet Kim später, dass sie sich nicht mehr an die Saltos erinnern könne und sie die waghalsige Drehung wohl mehrfach mit Cade durchgeführt habe.

Khloé sorgte anlässlich ihres 40. Geburtstags für noch eine Überraschung – sie zeigte sich mit einer neuen Haarfarbe! Erst Ende Mai präsentierte sich die The Kardashians-Bekanntheit mit einer roten Mähne. Der Kupfer-Look ist mittlerweile allerdings wieder Schnee von gestern: Khloé ist nun brünett mit blonden Highlights! "Ich habe mir die Haare wieder gefärbt. Meine Haare waren etwa einen Monat lang rot. So sehr ich Rot auch liebe, jedes Mal, wenn man es wäscht, geht es wieder raus und verblasst", nannte sie als Grund für die Typveränderung auf Snapchat.

MEGA Kim Kardashian, Unternehmerin

Snapchat / khloekardashian Khloé Kardashian im Juni 2024

