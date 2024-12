Gemeinsames Selfie: Fans fahren voll auf Pinks Bruder ab

Gute Gene scheinen bei Pink (45) in der Familie zu liegen! Die Sängerin postete am Thanksgiving-Donnerstag ein Selfie mit ihrem Bruder Jason Moore, einem Ex-Soldaten. In ihrem Instagram-Post schrieb die "Don't Let Me Get Me"-Interpretin: "So viele Gründe zur Dankbarkeit." Während Pink gewohnt entspannt in die Kamera lächelt, zog Jason mit seinem gepflegten Bart und frischem Haarschnitt die Aufmerksamkeit der Fans auf sich. In den Kommentaren wurde er kurzerhand zum "Snack" erklärt. "Ist er verheiratet? Frage für mich", scherzte eine Userin – und traf damit den Tenor vieler.

Bei ihrem letzten gemeinsamen Schnappschuss aus dem Jahr 2019 zeigte sich Jason noch glatt rasiert. Jetzt sorgt seine grau melierte Gesichtsbehaarung in der Kommentarspalte für wahre Begeisterungsstürme. Besonders die weiblichen Fans überschlagen sich förmlich. "Dein Bruder hat jetzt diesen Rentner-Bart! Ich liebe es!", schwärmt eine Nutzerin. Trotz der euphorischen Reaktionen auf seine Person bleibt der pensionierte Oberstleutnant lieber im Hintergrund und meidet für gewöhnlich das Rampenlicht. Eine Ausnahme gab es 2018, als Jason live dabei war, als Pink die Nationalhymne beim Super Bowl performte.

Und auch in den vergangenen Monaten hatte Pink alle Hände voll zu tun. Erst kürzlich beendete die Musikerin ihre beeindruckende "Summer Carnival"- und "Trustfall"-Tour, die bereits im Juni vergangenen Jahres begann. Auf Instagram teilte sie ihre Dankbarkeit mit ihren Fans: "131 Shows. 98 Städte. 15 Länder. Vier Millionen Menschen. Eine Erinnerung fürs Leben." Die Strapazen der Tour beschreibt sie als herausfordernd, aber erfüllend: "Es war körperlich, geistig und seelisch die ambitionierteste Show, die ich je gemacht habe. Es war wirklich hart, aber jede Sekunde war es wert." Ihre Message an das Publikum? "Ich hoffe, ich habe euch genauso inspiriert wie ihr mich."

Getty Images Pink im Mai 2024

Getty Images Pink, Sängerin

