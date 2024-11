Die erfolgreichere Tournee: Pink stürzt Beyoncé vom Thron

Die rockige Sängerin Pink (45) schafft es tatsächlich: Mit Tournee-Einnahmen von circa 558 Millionen Euro überholt sie Pop-Diva Beyoncé (43) um umgerechnet sechs Millionen Euro und schafft es aktuell auf Platz eins der weiblichen-Top-Tourneen. Mit ihrer in diesem Monat beendeten "Summer Carnival Tour", belegt sie laut Billboard damit insgesamt Platz acht auf der Liste der Einnahme stärksten Tourneen aller Zeiten. Der Platz ganz oben an der Spitze wird ihr allerdings von Taylor Swift (34) geklaut werden, bisher liegen keine konkreten Zahlen für die "Eras Tour" vor, das Medium schätzte aber Gesamteinnahmen in Milliardenhöhe ein.

Noch vergangenen März dankte Pink besonders ihren australischen-Fans auf Instagram für den großen Support: "Eure Unterstützung ist mir nie entgangen, und es ist ein Privileg, dies jeden Tag mit euch zu tun. Ich danke euch von ganzem Herzen." Die Sängerin spielte ganze 20 Stadionshows in nur einer Tour in Australien und Neuseeland und stellte damit einen Rekord auf. Die zweifache Mutter gibt gegenüber 60 Minutes sogar preis, dass sie Australien vergangenes Jahr zu ihrer zweiten Heimat machen wollte: "Letztes Jahr habe ich darüber nachgedacht, die Staatsbürgerschaft zu beantragen, ich scherze nicht einmal."

Mit über 20 Jahren Auftritt-Erfahrung weiß die Künstlerin genau, was sie tut, denn bei ihrer Show erleben die Zuschauer nicht nur ihren Gesang, sondern auch viel Action. Umso verärgerter äußerte sie sich vergangenen Februar gegenüber Daily Telegraph darüber, dass die Versicherungen ihr für ihre Stunts fast ein Strich durch die Rechnung machten: "Viele Male haben sie versucht, dazu nein zu sagen, dann habe ich ihnen gesagt, dass sie altersfeindlich sind." Den Vorwurf, die Stunts seien zu gefährlich, stritt sie ab: "Sie hatten ja auch kein Problem damit, als ich 25 war. Jetzt bin ich stärker, ich bin in der besten Form meines Lebens."

Getty Images Pink im Juni 2023

Getty Images Pink bei ihrer Trustfall-Tour

