George Clooney trauert um verstorbenen "Ocean's Eleven"-Star

Traurige Nachrichten erreichen jetzt die Fans des "Ocean's Eleven"-Franchise: Der Schauspieler und Wrestler Scott L. Schwartz ist im Alter von 65 Jahren verstorben. An der Seite von George Clooney (63) und Brad Pitt (60) begeisterte er in allen drei Teilen die Zuschauer. Sein Filmkollege George meldet sich nun in einem Statement zu Wort, das unter anderem The Sun vorliegt. Der Schauspieler schreibt rührend: "Es tut mir leid zu hören, dass Scott tot ist. Wir haben drei Filme zusammen gemacht, und ich wurde noch nie so sanft geschlagen. Er war eine sanfte Seele und wir werden ihn sehr vermissen."

Scott verstarb bereits Ende November – sein Herz hatte versagt. Sein Tod wurde von einem Vertreter, der ihm nahestand, bestätigt. In einem Statement, das Variety vorliegt, schrieb dieser: "Scott liebte das Leben und jeden, den er auf seinem Weg traf. Wenn er nicht gerade schauspielerte, wrestelte oder Witze erzählte, verbrachte er seine Zeit damit, krebskranke Kinder in Kinderkrankenhäusern zu besuchen." Er hinterlässt seine Frau Misty und die beiden gemeinsamen Kinder Angela und Adam.

Obwohl seine berühmtesten Werke die "Ocean's Eleven"-Filme sind, stand Scott im Laufe seiner Karriere für mehr als 100 Projekte vor der Kamera. Er arbeitete dabei nicht nur als Schauspieler, sondern war auch Stuntman, wie das Magazin außerdem berichtet. Seinen Beginn im Showbusiness fand er allerdings im Wrestling. Im Jahr 1999 hängte er seine Karriere jedoch an den Haken. 2006 erklärte er seinen Ausstieg aus der Sportlerwelt gegenüber Slam Wrestling: "Ich hatte ein paar gute Jobs und mir gefiel die Art, wie ich behandelt wurde, und das war's, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt."

Getty Images Scott L. Schwartz im August 2002

Getty Images George Clooney im Januar 2023

