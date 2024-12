Großes Comeback: Paris Hilton und Nicole gemeinsam in Show

Paris Hilton (43) und Nicole Richie (43) stehen für ein neues Projekt erneut gemeinsam vor der Kamera. Wie Just Jared berichtete, soll das prominente Duo bei Dreharbeiten an einem Sonic Drive-In Restaurant in Kalifornien gesichtet worden sein. Die Wiedervereinigung markiert den Beginn eines dreiteiligen Specials: "Paris & Nicole: The Encore", das Mitte Dezember auf Peacock debütieren wird. Die Serie soll die beiden Freundinnen nach zwei Jahrzehnten des Reality-TV-Erfolgs wieder zusammenbringen.

In der neuen Show werden die beiden als Pionierinnen des Reality-TV zurückkehren, um den Zuschauern in gewohnt einzigartigem chaotischem Stil ein Update über ihr Leben und ihre Freundschaft zu geben. Die Show verspricht viel Spaß und unvergessliche Momente, die die Zuschauer an die legendäre Show "The Simple Life" aus dem Jahr 2003 erinnern. Ein Teaser-Trailer auf YouTube gibt bereits kleine Einblicke in die unterhaltsame Performance der beiden.

Paris, die inzwischen verheiratet ist und zwei Kinder hat, und Nicole, ebenfalls Mutter von zwei Kindern, wurden in den frühen 2000er-Jahren durch ihre gemeinsame Reality-Show "The Simple Life" berühmt. Darin hatten sie als verwöhnte Erbinnen in ländlichen Gegenden für jede Menge Chaos gesorgt. Auch wenn ihre Freundschaft in der Zwischenzeit eine Menge Höhen und Tiefen erlebt hat, scheinen die beiden in ihrem neuen Projekt wieder an alte Zeiten anzuknüpfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie bei einem Event in NYC im November 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie, 2004

Anzeige Anzeige