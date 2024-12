Paris Hilton und Carter Reum sind seit fünf Jahren zusammen

Paris Hilton (43) feierte jetzt ihr fünfjähriges Beziehungsjubiläum mit ihrem Ehemann Carter Reum auf eine ganz besondere Art und Weise. Der Reality-TV-Star teilte auf Instagram eine Reihe von intimen Schnappschüssen, die sie zusammen mit dem Unternehmer zeigen. Die Fotos, die über die Jahre hinweg aufgenommen wurden, zeigen das Paar bei verschiedenen Gelegenheiten, unter anderem bei Skiausflügen, Strandbesuchen und gemeinsamen Feierlichkeiten.

In ihrem Beitrag schrieb Paris: "Seit dem Moment, als du in mein Leben getreten bist, hat sich alles zum Besseren gewendet. Du hast meine Tage mit Glück erfüllt, mein Herz mit Liebe und mein Leben mit endlosen Abenteuern." Sie fügte hinzu: "Mit dir fühlt sich jeder Moment an wie ein wahr gewordener Traum." Die Blondine nannte Carter ihren "sicheren Ort", ihren "größten Unterstützer" und ihre "ewige Liebe". Zum Abschluss schrieb sie: "Auf ein weiteres unglaubliches Jahr voller Wachstum, Lachen und Liebe miteinander. Alles Gute zum 60-monatigen (5 Jahre zusammen!) an mein Ein und Alles."

Paris und Carter sind seit fünf Jahren ein Paar. Sie heirateten und gründeten eine Familie mit ihren beiden Kindern, Tochter London (1) und Sohn Phoenix (1). Paris teilt oft Einblicke in ihr glückliches Familienleben, wie kürzlich an Thanksgiving. Neben ihrer Karriere als Unternehmerin und Sängerin hat Paris in Carter ihre große Liebe gefunden und genießt das Familienglück in vollen Zügen.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Mann Carter Reum, November 2023

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Familie, 2024

