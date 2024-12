"Hartes Jahr": Verena spricht über Trennung von Marc Terenzi

Verena Kerth (43) blickt auf turbulente Monate zurück. Im Sommer gab die Moderatorin die Trennung von ihrem Verlobten Marc Terenzi (46) bekannt. Die Beziehung war von Höhen und Tiefen geprägt – auch nach dem Liebes-Aus erhoben die beiden Ex-Partner immer wieder Vorwürfe. Im Interview mit RTL macht sie kein Geheimnis daraus, dass das Thema mit Marc für sie noch nicht abgeschlossen ist. "Es war ein hartes Jahr. Ja, es war eine Herausforderung und es hat mir wirklich viel abverlangt", gibt Verena zu. Dennoch wolle sie sich nicht unterkriegen lassen und hoffe auf ein positives neues Jahr.

Marc ließ sich kurz nach der Trennung in eine Berliner Suchtklinik einweisen. Dort verbrachte er rund 70 Tage und durchlief eine psychiatrische Behandlung. Anfang November ging es für den Sänger zu seinem besten Freund und dessen Familie in die Türkei. Sein Kumpel, ein Fitnesstrainer, soll ihm seither dabei helfen, sich auf seine Gesundheit zu besinnen und erfolgreich in sein neues Leben zu starten. Ein sinnvolles Vorhaben, findet Verena. Sie lobt: "Ich finde es toll, dass er etwas für seine Gesundheit macht."

Die Suchtprobleme des Ex-Boyband-Stars sollen die Beziehung mit Verena stark belastet haben. Die Münchnerin berichtet von unschönen Vorfällen, wie zum Beispiel im vergangenen Mai, als sie sich entschloss, die Beziehung zu beenden. "Es gab diesen einen Tag, an dem ich ihn aus der Wohnung geschmissen habe, weil er mittags schon betrunken war und die ganze Wohnung kaputt geschlagen und herumgewütet hat, wie so oft", erinnerte sich Verena gegenüber Bild. Marc hingegen zeichnete ein ganz anderes Bild und beteuerte gegenüber demselben Blatt: "Sie war körperlich übergriffig. Es gibt auch Fotobeweise dafür."

Getty Images Verena Kerth, Moderatorin

ActionPress Marc Terenzi, Sänger

