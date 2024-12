Neuer Schnappschuss: Hat Ralf Möller etwa noch einen Sohn?

Na, wenn das mal keine Überraschung ist! Ralf Möller (65) heizt mit seinem neuen Post auf Instagram die Gerüchteküche an. Der frühere Bodybuilding-Weltmeister teilte ein Trainingsfoto, das ihn mit einem jungen Mann zeigt – und bei Fans viele Fragen aufwirft. Mit den Worten "Alles Gute zu deinem 18." und einem markanten "Papa" in Großbuchstaben sorgt der Hollywood-Star für ordentlich Gesprächsstoff. Offiziell bekannt war bisher nur, dass Ralf zwei erwachsene Töchter hat: Jaqueline und Laura. Doch es scheint so, als hätte er nun ein pikantes Familiengeheimnis gelüftet.

Ob Leon wirklich sein Sohn ist, bleibt unklar – allerdings pendelt der junge Mann laut seinen Social-Media-Profilen zwischen Deutschland und Ralfs Wahlheimat Los Angeles. Der ehemalige Mr. Universum, den es Anfang der 1990er-Jahre über den Großen Teich zog, machte dort mit Kassenschlagern wie "Gladiator", an der Seite von Russell Crowe (60), und "Universal Soldier" international Karriere. Seine Ex-Frau Annette, die er Mitte der 80er in Deutschland kennenlernte, begleitete ihn zunächst ins neue Leben, bevor 2013 die Trennung erfolgte.

Und Ralf? Der lässt sich auch mit 65 von nichts ausbremsen – schon gar nicht vom Alter. "Ich gehe bis zum letzten Herzschlag ins Fitnessstudio", verrät er der Deutschen Presse-Agentur. Seit stolzen 47 Jahren feilt er an seiner Statur und ein Ende sei noch lange nicht in Sicht: "Da werde ich jetzt auch nichts dran ändern. Im Gegenteil." Mittlerweile hebe er zwar keine Rekordgewichte mehr, doch zimperlich sei sein Training dennoch nicht. "Was für andere schwer ist, ist für mich noch Routine", witzelt der Action-Held, der sich heute in der besten Form seines Lebens sieht.

Getty Images Ralf Möller, TV-Star

Getty Images Ralf Möller, Film-Bekanntheit

